Ethereum (ETH) 3.000 Dolara Mı Gidiyor?

Altcoin kralı hali hazırda ekosistemin en büyük oyuncusu fakat rakipleri kadar güçlü fiyat artışı sağlayamadı. Bu onun diğerlerinden kötü olduğu anlamına gelmese de rakiplerdeki daha büyük görülen büyüme potansiyeli yatırımcıların onlara yönelmesini sağlıyor. Bu Ether’e talep olduğu anlamına gelmez devasa topluluğuyla Ethereum halen en büyük akıllı sözleşme platformu.

Ethereum (ETH)

Yazı hazırlandığı sırada 38.000 doları aştıktan sonra 37.700 dolarlara dönen BTC fiyatı umut verici görünüyor. ETH fiyatıysa 2.100 dolar sınırında. Ekim başından bu yana ETH fiyatı tatmin edici olmasa da istikrarlı biçimde artıyor. Toparlanma devam ederken 203 günlük direnç seviyesi de aşıldı. Elbette BlackRock ve Fidelity tarafından yapılan spot ETH ETF başvurularının bu harekette payı büyük.

10 Kasım tarihinde (2021 10 Kasım tarihinde BTC ATH seviyesini görmüştü.) ETH fiyatı 2.136 dolara ulaşarak yıllık zirvesini belirledi. Kripto para piyasalarındaki olayların etkisiyle dalgalanma sürse de 17 Kasım itibariyle fiyat yeniden artmaya başladı. Bu hafta yaşanan olumlu gelişmelerle ETH şimdi tekrar 2.100 dolarda oyalanıyor.

Peki analistlerin tahminleri ne yönde? Big Cheds, fiyatın yılın en yüksek seviyesine doğru artmaya devam edeceğini ve süren kırılmanın yeni zirveler doğuracağını düşünüyor. Crypto Scient ise şunları söyledi;

“Dün mükemmel bir S / R dönüşü ve daha yükseğe çıkıyoruz. Kısa vadede devamı için 2.045 dolar önemli bir seviyeydi. Biz onu çevirdik ve fiyat şimdi yerel tepelere doğru ilerliyor. Fiyatın 2.300 doları zorlaması şaşırtıcı olmaz. Uzun vadede 1.930 dolar üstü kapanışlar yükseliş hissiyatımı güçlendiriyor”.

ETH Fiyat Tahmini

Günlük grafikte Elliot dalga sayımı, BTC performansı ve ETH RSI nedeniyle yükseliş beklentisi pekişiyor. ETH fiyatının beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketi ve ardından gelen A-B-C düzeltmesini tamamladığını görüyoruz. Eğer sayım doğruysa altcoin kralının bir sonraki güçlü direnç olan 2.530 dolara kadar rallisini uzatması muhtemel.

RSI’da oluşan gizli yükseliş sapması ve 2.100 doların yazı hazırlandığı sırada korunuyor olması olumlu. Bu yükseliş tahminine rağmen C dalgasının tepe noktası olan 1.906 dolar altı kapanışlar 1.840 dolara doğru düşüş getirebilir.

En iyimser senaryoda ETH fiyatı 2.530 dolar üzeri haftalık kapanışlarla 3.000 doları hedefleyebilir nitekim bu Kasım ayında gördüğü dibe kıyasla uçuk bir hedef de değil.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.