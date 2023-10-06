Bu Altcoinde Milyon Dolarlık Transfer! Shiba Inu’de (SHIB) Balinalar Uyandı!

Büyük birikimlere sahip olan bir Shiba Inu (SHIB) yatırımcısı, trilyonlarca SHIB token’ını Hollanda merkezli bir kripto borsa platformundan transfer etti. İşte devasa transferin detayları!

SHIB’de Devasa Transfer!

Balina araştırma platformu olan Whale Alert’ten elde edilen yeni veriler, Shiba Inu balinasının yaklaşık 33 milyon dolar değerindeki 4.584.530.677.374 SHIB’yi Bitvavo’dan bilinmeyen bir cüzdana aktardığını ortaya koydu.

Ethereum (ETH) blockchain takip platformu Etherscan’e göre transfer 5 Ekim sabahın erken saatlerinde gerçekleşti. SHIB’in hareketi, Shiba Inu geliştirme ekibinin yatırımcılara kendi araştırmalarını yapmalarını ve SHIB ekosisteminin bir parçası olduklarını iddia eden şüpheli kullanıcılara karşı dikkatli olmalarını tavsiye etmesinden bir hafta sonra yaşandı.

Ayrıca belirtilen süreçte SHIB ekibi, birisinin veya bir token’ın ekosistemin yakın zamanda başlatılan Layer-2 ölçeklendirme çözümünün adı olan “Shibarium” adını kullanmasının, projeyle ilişkili olduğu anlamına gelmediğini açıklamıştı.

Shiba Inu Duyurusu

Bununla birlikte SHIB ekibine göre tüm resmi ortaklıklar ekosistemin Discord kanalı veya resmi blog aracılığıyla duyurulacak. Eylül ayının başlarında SHIB ekosistemi, Shibarium’un merakla beklenen lansmanının ardından hızlı bir büyüme yaşadı ve bu durum, Layer-2’nin gas fee’leri ödemek için kullanılan kripto para birimi olan Bone ShibaSwap’in (BONE) stake edilmesinde artışa yol açtı.

Belirtilen dönemde SHIB Blockchain takipçisi Shibariumscan’ın verileri, Shibarium üzerindeki toplam işlem sayısının 2,5 milyonu aştığını ortaya çıkardı. Layer 2 ölçeklendirme çözümünden elde edilen veriler, 27 milyondan fazla BONE’un stake edildiğini ortaya çıkardı. SHIB yazı kaleme alındığında 0,000007 dolar seviyesinden işlem görüyor, BONE ise 0,795 dolar seviyesinde.

Sonuç olarak SHIB balinası, 33 milyon dolar değerindeki milyarlarca SHIB’i Hollanda merkezli bir kripto borsadan başka bir cüzdana taşıdı. Bu büyük transfer, Shiba Inu ekibinin resmi duyurularının yalnızca belirli platformlardan yapılacağı uyarısından hemen sonra gerçekleşti.