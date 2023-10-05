Altcoin Analizi: LUNA Coin Artar Mı? AVAX ve CEEK Coin Yorumları

Kripto paraların kümülatif değeri 1,09 trilyon dolar seviyesinden pek uzaklaşmış değil. Ancak altcoinler sakin duruyor. Bunun sebebi BTC fiyat hareketlerine bağlı olarak altcoinlerin yaşadığı kayıplardır. Örneğin bugünkü 28.143 dolar testinin ardından yaşanan düşüş altcoinleri deri derin diplere itti. Bu da BTC fiyatı artıp inerken altcoinlerin orta vadede daha fazla erimesine neden oluyor.

LUNA Coin Artar Mı?

Tam bir başarısızlık hikayesi olan LUNA Coin hayatta kalabilmek için çeşitli adımlar atıyor. Yönetim hapse girince ekibin başına yeni bir CEO atandı. Ancak bu isim göreve gelir gelmez işinin ne kadar zor olduğunu itiraf etti. Başarısız olma ihtimali de son derece yüksek olan bu CEO’nun şu ana kadar kayda değer bir başarıya ulaştığını söylemek de güç.

Diğer taraftan LUNA Coin içinde bulunduğumuz spekülatif hareketlere müsait dönemleri sever. Bu yüzden anlamsız çift haneli yükselişler yaşadığını görürsek şaşırmamalıyız. Elbette bunun için BTC fiyatındaki artışın devam etmesi gerekiyor.

Nisan ayında 119 doları görürken kimse fiyatın bugünkü 0,42 dolar seviyelerine ineceğini tahmin edemezdi. Günlük grafikte LUNA Coin 27 Eylül’deki spekülatif hareketten doğan kazançların iadesine devam ediyor.

Bu hareket bile başlı başında LUNA Coin için riski gözler önüne seriyor. Eğer 0,417 dolar altı kapanışlar gelirse 0,389 ve 0,36 dolara kadar satışlar devam edebilir. Peki sonra? Uzun vadede şahsi kanaatim (eğer spekülatif hareketleri tetikleyecek birkaç süren bir yükseliş dönemi gelmeyecekse) fiyatın 0,1 ve belki daha derinlerde bir dibe gideceği yönünde.

AVAX ve CEEK Coin Yorumlar

Stars Arena için bugün gelen FUD uygulamadaki satışları artırdı. Avalanche için ciddi pozitif sonuçlar doğurabilecek bu SocialFi projesi şimdilik FUD ve sistem sorunlarına kurban olmuş gibi görünüyor. AVAX için kritik bölge 9,7 ile 10 dolar arasında. Eğer fiyat bu alanda kalmaya devam ederse yükselişini sürdürebilir. Aksi taktirde 9 dolar ve altında daha derin diplere yolculuk görebiliriz.

CEEK Coin grafiği söylenecek pek bir şey bırakmıyor. Metaverse coşkusu azaldı, CEEK Coin sanal arazi satışında kendi tokenine güvenmeyip ödemelerde kullanmadığı için güven kaybetti ve ayı piyasalarının ortasındayız.

Bu aşamadan sonra CEEK Coin için daha derin ATL seviyeleri görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır. Nitekim son çare olan paralel kanalın desteği de 24 Ağustos tarihinde kaybedildi. CEEK Coin yatırımcılarının genel piyasa hissiyatında güçlü bir iyileşmeye ihtiyacı var.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.