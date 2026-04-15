Bitcoin, ABD-İran görüşmeleriyle 75.000 dolar sınırına dayandı, 530 milyon dolarlık short tasfiye edildi

Kripto para piyasası, ABD ve İran arasında artan diplomatik trafiğin etkisiyle sert bir toparlanma yaşadı. Bitcoin gün içerisinde 75.000 dolara yaklaşarak son dört haftanın en yüksek seviyesini gördü. Piyasalardaki bu ani yükseliş, özellikle vadeli işlemlerdeki kaldıraçlı short pozisyonların büyük kısmının likidite olmasını tetikledi.

Kısa pozisyonlar eridi, rekor tasfiyeler yaşandı

Bu yükselişin etkisiyle türev piyasalarında son 24 saatte toplamda 530 milyon doların üzerinde kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. Tasfiyelerin yaklaşık yüzde 80’i, Bitcoin ve Ethereum’da açılmış kısa (düşüşe oynayan) pozisyonlardan kaynaklandı. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, günün zirve anında 75.000 dolara kadar yükseldi. Toplam kripto para pazarının değeri ise 2,6 trilyon dolara çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

CoinGlass verileri, 177 binin üzerinde yatırımcının pozisyonlarının likide olduğunu gösterdi. Bu kayıpların 425 milyon dolarlık kısmı ise doğrudan Bitcoin ve Ethereum short işlemlerinden geldi. Ethereum, yüzde 7,5 artışla 2.380 doları aşarak şubat başından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Küresel piyasadaki hareketliliği değerlendiren dijital varlık borsası BTSE’nin operasyon başkanı Jeff Mei, “ABD ile İran’ın anlaşmaya yakın olduğu beklentisi piyasaları destekliyor. İran tarafında ciddi bir ekonomik baskı oluştuğu için müzakerelerde ilerleme olması muhtemel, piyasalar bunu fiyatlıyor” şeklinde görüş bildirdi.

ABD-İran gerilimi ve piyasalara etkisi

Son yükselişin arka planında ABD ve İran’ın gerilimi yumuşatma yönünde adımlar atması öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Umman Denizi’ndeki askeri varlığını artırmasının ardından, Tahran yönetiminin müzakere istediğini ve nükleer silah edinmesinin önlenmesi şartıyla bir anlaşma sağlanabileceğini belirtti. İran ekonomisi büyük ölçüde petrol gelirine bağımlı olduğu için, bölgede herhangi bir blokaj uzun vadeli olursa ülkede ciddi ekonomik zararlar yaşanabilir.

Ancak piyasada yükselişin sürdürülebilirliği konusunda çekinceler de öne çıkıyor. Valerius Labs tarafından yapılan değerlendirmede, mevcut rallinin fiyatları kalıcı olarak yukarı taşıyacak gerçek alımlar yerine, kısa pozisyonların hızlı şekilde tasfiyesine dayalı olabileceği uyarısı yapıldı. Analizde, trendin gerçek anlamda değişmesi için fiyatın 200 günlük ortalamanın üzerinde kalmasının önem taşıdığı belirtildi.

Uzun vadeli tahminler ve kurumların stratejileri

Paris Blockchain Haftası’nda konuşan Bitmine Immersion Technologies başkanı Tom Lee, son düzeltme dönemini “mini kripto kışı” olarak nitelendirdi. Lee, özellikle Ethereum’un uzun soluklu bir konsolidasyon aşamasından çıkma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi. Ona göre, birkaç yıl içinde Ethereum’un 60.000 doların üzerine çıkabilecek yapısal gücü bulunuyor. Ethereum’un büyümesinde kurumsal tokenizasyon projeleri ile yapay zeka uygulamalarındaki ilerleme etkili olacak.

Bitmine, son çeyrekte 3,82 milyar dolarlık zarar açıkladı. Bu zararın tamamına yakınını Ethereum’da gerçekleşmeyen değer kayıpları oluşturdu. Şirketin elindeki Ethereum’ların birim maliyeti 3.660 dolar oldu; bu, güncel piyasa fiyatı olan 2.327 doların hayli üzerinde. Buna rağmen Bitmine, pazartesi günü ilave 71.524 ETH daha alarak toplam varlığını 4,6 milyon ETH’ye çıkardı ve böylece dolaşımdaki tüm Ethereum’un yüzde 4’ünden fazlasını kontrol eder hale geldi.

Lee, “Ethereum, değerinin adil seyrine ulaşacak, orta vadede 60.000 dolar seviyeleri düşünülebilir. Şirketimiz bu uzun vadeli potansiyele inanarak pozisyonunu sürdürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan, deneyimli trader Peter Brandt 2025 sonunda yayımladığı analizde, Bitcoin’in 200.000 dolarlık hedefe 2029 üçüncü çeyreğinden önce ulaşmayacağı görüşünü öne çıkardı. Brandt, geçmişte Bitcoin boğa piyasalarında ciddi fiyat düzeltmelerinin doğal olduğunu, bugüne dek dört ayrı döngüde yüzde 74 ila 86 arasında değişen geri çekilmeler yaşandığını hatırlattı. Yine de portföyünün yüzde 40’ında mevcut pozisyonunu koruduğunu, yaşanan düşüşlerin piyasayı daha sağlıklı hale getirdiğini savundu.

Dijital ödemeler ve düzenleyici baskı: X Money büyüteç altında

Piyasalarda fiyat hareketleri öne çıkarken, ABD’de regülasyon tartışmaları da gündemi meşgul ediyor. Senatör Elizabeth Warren, Elon Musk’ın X platformuna entegre edilmeye hazırlanan X Money ödeme sisteminin olası stabilcoin ve kripto entegrasyonlarına dair bir dizi endişesini mektupla iletti. Warren, X Money’nin finansal sistem ve ulusal güvenlik açısından potansiyel riskler taşıdığını savundu.

Buradaki ana çekince, 2025’te yürürlüğe giren ve Trump tarafından imzalanan GENIUS Act adlı yasa ile şirketlerin kendi ABD Doları’na endeksli stabilcoin çıkarmasına nasıl izin verileceğiyle ilgili oldu. Warren, özellikle X Money’nin Cross River Bank ile yaptığı iş birliğine atıf yaparak, burada regülasyonlara aykırı bir durum olup olmadığını sorguladı.

Ayrıca Warren, X Money’nin tanıttığı yüzde 6’lık mevduat getirisi sözünü de gerçekçi bulmadığını açıkladı; zira ABD Merkez Bankası’nın hedef faiz oranı bunun altında kalıyor. Konuyla ilgili FDIC Başkanı Travis Hill daha önce, GENIUS Act kapsamındaki stabilcoin mevduatlarının FDIC güvencesi altında olmadığını ifade etmişti, fakat doğrudan sigorta yasağın kapsamına alınmadı.

Uzmanlara göre, Warren’ın bu adımı, önümüzdeki dönemde birçok teknoloji şirketinin benzer stablecoin çalışmaları yürütürken Kongre’den yeni düzenleyici engeller göreceğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.