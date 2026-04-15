Hedefler havada uçuşuyor, kripto paraları büyük şeyler bekliyor

Bitcoin (BTC) son 1 saatte yaşadığı yükselişle yeniden 75 bin doları geri aldı ve direnç bölgesinde bu kadar uzun süre oyalanması olumlu. Diğer yandan Ether de 2.376 dolarda tutunuyor. Analistler peş peşe hedefler açıklasa da kriptonun sürprizlerle dolu doğası ihmale gelmez.

Kriptoda birikim başladı

Binance borsası özelinde borsa net çıkış rakamlarını paylaşmıştı ve son veriler bunun kripto genelinde sürdüğünü gösteriyor. Borsalarda net çıkış görmemiz yatırımcıların alım yapıp varlıklarını soğuk cüzdanlara taşıdığı anlamına gelir. Birikim döneminin başlaması uzun süredir devam eden net satış ortamındaki boğucu havanın dağılmasıdır.

İki aydır günlük net çıkışlar görsek de artık aylıkta net çıkış dönemine girdik. Bu, son birkaç ayda biriken net bir birikim trendi olduğunu gösteriyor. Yukarıdaki grafiği paylaşan Darkfost şunları yazdı;

“Bu tür davranışlar devam ettiğinde, artık söz konusu olan, bazen borsaların kendileri tarafından yönlendirilen ara sıra yapılan transferler değil, gerçek bir yapısal eğilimdir; bu da son derece olumlu bir işarettir.”

Bitcoin’in güncel fiyat performansını da göz önünde bulundurursak güncel durum özellikle altcoin yatırımcıları için önümüzdeki dönemin daha güzel geçebileceği anlamına gelir.

Kripto paralarda hedefler

Maartunn balinaların yeniden oyuna dönmeye başladığını söylüyor ve ikinci müjdeyi de böylece vermiş oluyor. Binance borsasındaki büyük yatırımcıların yeniden hareketlenmesi ayıların sıkışacağı günlerin geldiğinin habercisi. İlk direnç 76 bin dolarda ve test edilse de henüz kırılamadı. Ancak BTC 75 bin dolarda oyalanırken bu eşiği de geride bırakmaya çalışıyor.

Olası geri çekilmede 73.000 ve 73.500 dolar aralığı önemli. Bu seviyenin kaybında geri dönüş için gözler 71.250 dolar ile 71.750 dolar aralığına çevrilecek.

Uzun süredir Rekt Capital ortalarda görünmüyordu. Önceki 2 döngünün en popüler isimlerinden biriydi ve bugünü nasıl ele aldığını görmek güzel. İkili dip formasyonuna (önemli bir uyarıyla) dikkat çeken analist 72.810 dolarda yeniden test görmeyi bekliyor. Eğer boğalar fiyatı tutabilirse 82.500 dolara kadar uzayan yeni ralli bizi bekliyor.

“Ancak Bitcoin’in piyasa döngüsündeki mevcut konumuna bakıldığında, fiyatın zaman içinde yeterince yükseliş eğilimi gösterir gibi görünse de nihayetinde başarısızlığa uğrayacak bir makro piyasa yapısı oluşturması muhtemeldir. Bitcoin’in mevcut genel formasyonunun sürdürülebilir bir yükseliş ivmesi elde edememesi için çeşitli senaryolar söz konusu. Bu başarısızlık, İkili Dip direncinden geri reddedilme, kırılma sonrası yeniden testin sahte bir kırılma olarak sonuçlanması ya da kırılma teyit edildikten sonra Measured Move seviyesine ulaşamama nedeniyle meydana gelebilir.”