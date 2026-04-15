XRP’de 1.39 dolarlık kritik dirence yakın sıkışma devam ediyor, patlama bekleniyor

Kripto para piyasasında son dönemdeki durağan seyir #XRP için de geçerliliğini koruyor. XRP, yaklaşık iki aydır 1.28 ile 1.39 dolar aralığında dar bir bantta fiyatlanıyor. Bu süreçte alıcılar ve satıcılar arasında belirgin bir üstünlük sağlanamıyor. Fiyat hareketlerindeki sakinlik ve volatilitenin azalması, yatırımcıların dikkatini bu dar banttaki sıkışmaya çevirmiş durumda.

Teknik görünümde baskı artıyor

Kısa vadede XRP’nin fiyatı 1.38 dolar civarında yatay bir seyir izliyor. CoinCodex verilerine göre, önemli destek seviyesi 1.28 dolar olurken, yukarı yönlü hareketlerde 1.39 dolar seviyesi güçlü bir bariyer olarak yer alıyor. Piyasanın bu seviyeler arasına sıkışması, çoğu teknik analiste göre, fiyat yönünü netleştirmeden önce oluşan likidite birikimine işaret ediyor.

Daha geniş zaman diliminden bakıldığında ise XRP’nin gidişatı kritik bir eşikte ilerliyor. Analistlere göre, 1.28 doların altına olası bir kırılım halinde fiyat hareketinin 0.90–1.00 dolar aralığına kadar geri çekilebileceği değerlendiriliyor. Öte yandan, yukarıda 1.65 dolarlık direnç güçlü bir sınır oluşturuyor. Burada gerçekleşecek net bir kırılım ise yükseliş ivmesini geri kazandırabilir.

Piyasa göstergelerinde ayrışma

Yüzeyde sakin bir fiyat tablosu görülse de, piyasa göstergelerinde farklı sinyaller öne çıkıyor. Özellikle türev piyasalarındaki kaldıracın azaldığı gözlemleniyor. Analistler, fazla riskli pozisyonların tasfiye edilmesinin, mevcut fiyat aralığında baskıyı azaltıp daha belirgin bir hareketin önünü açabileceğine dikkat çekiyor.

Sıkışma süresi yatırımcıları zorluyor

Uzun süredir devam eden bu konsolidasyon süreci yatırımcı sabrını test ediyor. Fiyatlar belirlenen destek ya da direnç seviyelerinden birini aşana kadar, XRP’nin bu dar bantta hareket etmeye devam etmesi bekleniyor. Özellikle yukarı yönde 1.65 doların aşılması, pozitif eğilimin önünü açabilir.

CryptoAppsy verilerine göre, XRP şu anda 1.38 dolar civarında işlem görüyor. Mevcut yapı, yatırımcılara ani fiyat hareketlerinin öncesinde dikkatli olmaları yönünde uyarı niteliği taşıyor.

Önümüzdeki günlerde destek veya direnç hattında gerçekleşecek bir kırılım, fiyat hareketinin yönünü netleştirebilir. Piyasadaki dar bant nedeniyle, volatilitedeki ani artışlar gözden kaçırılmamalı.

XRP piyasasında mevcut sıkışıklığın ne kadar daha devam edeceği, önümüzdeki kritik seviyelerin test edilme şekline göre netlik kazanacak.