Tether 951 Bitcoin çekti, toplam rezervi 97.141 BTC’ye ulaştı

  • 🚨 Tether Bitfinex'ten 951 Bitcoin çekerek toplam rezervini 97.141 BTC’ye çıkardı.
  • Şirket, üçer aylık kârının yüzde 15’ini Bitcoin alımına ayırıyor ve rezervlerini giderek büyütüyor.
  • Kurumsal rezervlerin yaklaşık yüzde 4’lük bölümü #Bitcoin’de tutuluyor.
COINTURK
COINTURK

Dünyanın en büyük stabilcoin ihraççısı konumundaki Tether, Bitfinex cüzdanından 951 adet Bitcoin çekimi yaptı. Yapılan işlemin yaklaşık 70,5 milyon dolar değerinde olduğu kaydedilirken, şirketin toplam Bitcoin rezervi 97.141 BTC’ye yükseldi. Son dönemde kripto para piyasasındaki hareketlilik, özellikle büyük şirketlerin rezerv yönetimi stratejilerine dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Tether’ın rezerv büyütme politikası
2 Özel şirketler içinde zirveye oynuyor
3 Rezervin büyüklüğü dikkat çekiyor

Tether’ın rezerv büyütme politikası

2014 yılında kurulan Tether, ABD dolarına endeksli USDT stabilcoin’iyle biliniyor ve kripto piyasalarının en büyük sabit değerli para sağlayıcısı olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, 2022 yılının Eylül ayında Bitcoin satın almaya başlamıştı. Ardından 2023 yılı Mayıs ayında, üçer aylık net kârının yüzde 15’ini Bitcoin’e ayırma kararı aldığını duyurmuştu. O tarihten bu yana, şirket düzenli olarak Bitcoin rezervini artırıyor.

Söz konusu çekim işlemi, Tether’in daha önce izlediği yoldan sapmadığını ve periyodik olarak Bitfinex borsasından Bitcoin alıp rezerv cüzdanlarına aktardığını gösteriyor. Geçen yıl kasım ayında da benzer bir adım atılmış, Bitfinex’ten 961 BTC çekilerek rezervlere eklenmişti.

Özel şirketler içinde zirveye oynuyor

BitcoinTreasuries.net verilerine göre, Tether şu an özel sektör şirketleri arasında en büyük ikinci Bitcoin sahibi. Listede zirvede Block One yer alırken, halka açık şirketler arasında ise lider MicroStrategy olarak biliniyor.

Tether’in toplam rezervleri 97.141 BTC’ye ulaşırken, geçen yıl Haziran ayında 14.000 BTC’lik bir çekim işlemi daha yapılarak Twenty One Capital etiketi taşıyan bir Bitcoin adresine transfer gerçekleştirilmişti.

Rezervin büyüklüğü dikkat çekiyor

Şirketin internet sitesinde şeffaflık raporlarına yer verilirken, USDT’nin arkasında 190 milyar doları aşan bir rezerv gücü olduğu, bunun yaklaşık yüzde 4’lük kısmının ise Bitcoin’de tutulduğu ifade edildi. Tether’in Bitcoin rezervini artırmaya devam ederek sabit para rezervlerini çeşitlendirdiği görülüyor.

Tether’in uzun vadeli stratejisi kapsamında, üçer aylık net kârının yüzde 15’ini Bitcoin’e ayırarak rezervlerini çeşitlendirdiği ve bu doğrultuda düzenli alımlar yaptığı belirtildi.

Tether’in Bitcoin rezervlerini artırma politikasının, kurumsal kripto yatırımcıları için de örnek oluşturabileceği konuşuluyor. Piyasanın önde gelen sabit değerli para ihraççısı olan şirketin, rezervlerini çeşitlendirme hamlesi dikkatle takip ediliyor.

Şirket son işlemle birlikte kripto para sektöründe Bitcoin’i portföyünde en fazla bulunduran özel şirketlerden biri olarak öne çıkmayı sürdürüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
