Solana’da 88 dolar kritik direnç: Fiyat sıkıştı, ani sıçrama bekleniyor

Solana, son dönemde yaşadığı değer kaybının ardından 83,80 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. Fiyat son 24 saatte yüzde 2,8 gerilerken, teknik veriler ve piyasa analistlerinin yorumları, önemli bir sıkışmanın ve ani hareket potansiyelinin oluştuğunu gösteriyor. CryptoAppsy verilerine göre Solana, şu anda 83,80 dolardan işlem görüyor.

Likidite ve Kısa Pozisyonların Baskısı

Vadeli işlemler tarafında, 88 dolar seviyesinde biriken likidite dikkat çekiyor. Finansal piyasalarda deneyimli analist Jesse Peralta’nın tespitlerine göre bu bölgede 12 milyon dolar tutarında kısa pozisyonun tasfiyesi bekleniyor. Solana fiyatının bu direnci aşması halinde, pozisyon kapanışlarıyla yükselişin hızlanması mümkün görünüyor. Yani, fiyat 88 dolar seviyesinin üzerine çıktığında piyasada ani bir yukarı hareket tetiklenebilir.

Peralta, “Solana’nın 88 dolar seviyesinde biriken likidite faizinin, olası bir kırılmada hızlı yükselişi beraberinde getirebileceğini” öne sürdü.

Şu anda fiyat hareketi yavaşça ivme kazanıyor ve direnç altında beklenmedik bir dalgalanma için hazırlık yapıldığı izlenimi veriyor. Bu yapı, kısa vadede oynaklığın yükselebileceğine işaret ediyor.

Ters Omuz Baş Omuz Formasyonu ve Teknik Görünüm

Teknik analizde dikkati çeken bir başka unsur ise oluşmakta olan ters omuz baş omuz formasyonu. Kripto piyasasında analizleriyle bilinen Bluntz, formasyonda sol omuz ve başın tamamlandığını, fiyatın şimdi sağ omuz oluşturmaya başladığını belirtiyor. Burada 85 dolar seviyesindeki “boyun çizgisi” kritik eşik olarak öne çıkıyor. Yapı korunursa, yukarı yönlü kırılma durumunda fiyatın 94 dolar ve üzerini hedefleyebileceği tahmin ediliyor.

Bluntz, “Formasyonun tamamlanması ve direnç kırılmasıyla kısa vadede alıcıların avantajı artacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

78–80 dolar aralığı ise formasyonun bozulmaması için korunması gereken ana destek noktası. Eğer bu bölgenin altına inilmezse, alıcıların güç kazanması ve formasyonun tamamlanması bekleniyor.

Yukarı Harekette 140 Dolar Hedefi ve Uzun Vadeli Destek

Teknik görünümde iyimser olan bir diğer görüş ise WebTrend tarafından paylaşıldı. Analiste göre, Solana 88–90 dolar direncini aşarsa yükselişin hızlanması ve fiyatın kısa zamanda 140 dolara yaklaşması mümkün. Bu senaryoya göre ilk büyük dirençler 105–110 dolar arasında; sonrasında ise 130–140 dolar bölgesi yeni hedef olabilir.

Daha geniş zaman diliminden bakıldığında ise analist Ali Charts’ın tespitine göre, 48–50 dolar bandı Solana’nın ana destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Kısa vadede sert dalgalanmalar yaşansa da, fiyat bu bölgenin üstünde kalabildiği sürece ana piyasa yapısı bozulmuyor.

Ali Charts, “Solana’nın 49 dolardaki uzun vadeli desteğinin üzerinde kalması, yapının sağlamlığını koruduğuna işaret ediyor” bilgisini paylaştı.

Öte yandan, uzun vadeli trendin tamamen yükselişe dönmesi için fiyatta 107–110 dolar arasındaki büyük direnç bölgesinin net şekilde aşılması gerektiği de vurgulanıyor.

Özetle, Solana kısa vadede 88 dolar direncinde sıkışmış görünüyor. Bu seviyenin hacimle aşılması halinde yukarı yönde güçlü bir hareket gözlemlenebilir. Tersine, fiyat direnç altında aşağı dönerse 78–80 dolar ilk önemli destek; olası sert düşüşlerde ise 49 dolar seviyesi ana koruma hattı olarak izleniyor.