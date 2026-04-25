Solana 88 dolar direncini aşamadı, satış baskısı güç kazandı

Solana’nın (SOL) fiyatı, kritik bir direnç bölgesinin hemen altında işlem görüyor. Son teknik analizlere göre, mevcut yükseliş denemelerine rağmen piyasa üzerinde satış baskısı hâlâ etkili. İki ayrı analiz, kısa vadede yeni yükseliş girişimleri olabileceğini ancak fiyatın belirli seviyeleri aşamaması hâlinde aşağı yönlü hareketlerin devam edebileceğine işaret ediyor.

Kritik direnç bölgesinde daralma

Analistler, saatlik grafikte SOL’un yaklaşık 86,29 dolar civarında bulunduğunu belirtiyor. Bu bölgede yaşanan yükselişin ise, asıl yükselişin başlangıcı değil, geçici ve düzeltme niteliğinde bir hareket olduğuna dikkat çekiliyor. Elliott Dalga yöntemine göre yapılan analize bakılırsa, mevcut artışın kalıcılığı için öncelikle 88,30 dolar üzerindeki fiyatların net biçimde görülmesi gerekiyor.

Direnç alanı 86,37 ile 88,30 dolar arasında yer alıyor. Bu bandın içine Fibonacci oranlarının önemli seviyeleri de dahil. Bu nedenle fiyatın bu noktada zorlanması, satıcıların yeniden güç kazanmasıyla sonuçlanabilir. Eğer bu seviyenin üstüne çıkılırsa, sıradaki direnç ise daha önce kısa vadeli zirvenin görüldüğü 89-90 dolar aralığında bulunuyor.

Aşağı yönlü riskler devam ediyor

Grafikte aşağı yönlü hedefler de vurgulanıyor. Buna göre, dalga hareketinin sürmesi hâlinde 81,69 dolar, 80 dolar ve 78,99 dolar seviyeleri ilk düşüş hedefleri olarak gösteriliyor. Daha geniş anlamda ise 78,81 ile 81,75 dolar bandı bir diğer önemli destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Günlük grafiklerde ise durum benzer şekilde görünüyor. SOL, 85,84 dolar civarında hareket ediyor. Fakat fiyat, 90 ile 96 dolar aralığını geçmekte zorlanıyor.

Destek bölgeleri ve olası senaryolar

Günlük grafikte son sert geri çekilmeden sonra yatay seyir hâkim. Fiyat, şubat ayından bu yana önemli bir direnç alanı olan mor banttan uzaklaşamadı. Burada yaşanabilecek olası küçük yükselişlerin dahi kalıcı olmayabileceği ve bunun yeni bir düşüş dalgasının habercisi olabileceği vurgulanıyor.

Mevcut teknik analizde ana destek seviyesi, 40 ile 47 dolar aralığı. İşlem hacmi ve fiyatın önceki reaksiyonları da bu bölgenin büyük bir alış alanı olarak öne çıkmasına yol açıyor. Daha alt seviyede ise 27,15 dolar civarında ek bir destek bulunuyor; ancak güncel analizlerde öncelik 40 dolar seviyesinde.

Özetle, kısa vadede Solana’nın fiyatında yukarı yönlü denemeler olsa bile teknik görünüm ağırlıklı olarak düşüş yönlü kalıyor. Satıcıların piyasaya egemen olduğu bu süreçte, yükselen hareketlerin kalıcı olabilmesi için fiyatın açık şekilde kritik dirençleri aşması gerekiyor.