Chaos Labs, Aave’deki risk yöneticiliği görevinden ayrılıyor

Aave ekosisteminde üç yılı aşkın süredir risk yönetimini üstlenen Chaos Labs, platformdaki görevinden çekildiğini açıkladı. Bu adım, Aave’de yaşanan yönetimsel gelişmelerin ve son dönemde art arda gelen ayrılıkların ardından önemli bir değişiklik olarak öne çıkıyor.

Yönetim değişiklikleri ve ayrılık nedenleri

Chaos Labs’ın kurucusu Omer Goldberg, bu kararın hızlıca alınmadığını, ancak Aave ile risk yönetimi yaklaşımlarında temel bir görüş ayrılığı yaşandığını vurguladı. Chaos Labs, 2022’den beri platformda gerçekleşen tüm borçlarının fiyatlamasını yaptı ve hem V2 hem de V3 sürümlerinde riskleri yönetti.

Goldberg, ayrılığın başlıca nedenleri arasında kârlılık eksikliği, kilit katkı sağlayan BGD Labs ve Aave Chan Initiative ekiplerinin ayrılması ve Aave Labs ile risk yönetimi anlayışında ortaya çıkan uyuşmazlığı gösterdi. Özellikle V4’ün devreye alınmasıyla beraber Aave’nin kapsamının genişleyecek olması, bu farklılığı derinleştirdi.

Aave, V4 sürümünün kısa süre önce başlatılmasıyla kapsamlı bir dönüşüm yaşadı. Aave Labs CEO’su Stani Kulechov’un açıklamaları, yeni merkez-kenar likidite sisteminin platformu daha geniş pazarlara açmayı hedeflediğine işaret etti. Ancak Chaos Labs, kısa vadede bu geçişin ciddi riskler barındırdığı görüşünde.

Bütçe tartışmaları ve yönetim önerileri

Goldberg, geçiş sürecinde V3’ün bir süre daha destek gerektireceğini ve iş yükünün azalmak yerine artabileceğini dile getirdi. Ayrıca Chaos Labs’ın son üç yıl boyunca zarar ettiğini belirtti.

Aave Labs, Chaos Labs’ın projedeki rolünü sürdürmesi için 5 milyon dolarlık bir bütçe artışı teklif etti. Ancak Chaos Labs’ın gereksinimleri yıllık 8 milyon dolar olarak hesaplandı ve bunun Aave protokol gelirinin yüzde 5,6’sına denk geldiği aktarıldı. Operasyonel ve hukuki riskler ise bu miktarın dışında tutuldu.

Goldberg, ekonomik şartların düzeltilse bile, Aave’de riskin nasıl önceliklendirileceği ve yönetileceği konusundaki bakış açısı farklılıklarının devam edeceğini ifade etti. Bu durumun sadece bütçe artışıyla çözülemeyeceğini belirtti.

Aave Labs’ın son yönetim önerileri arasında platformun DAO bağlı bir yan kuruluşa dönüştürülmesi ve protokol gelirlerinin doğrudan DAO’ya aktarılması yer aldı. Ancak bu öneriler, katkı sağlayan diğer ekipleri tatmin etmedi ve Aave Chan Initiative ile BGD Labs dahil olmak üzere kilit oyuncular sözleşmelerini yenilemeyeceklerini açıkladı. Marc Zeller, Aave Labs’ın yönetişim token arzı üzerindeki kontrolüne özellikle dikkat çekti.

Aave Labs, kısa süre önce kendini finanse edebilmek için 50 milyon dolarlık bir teklifin topluluk tarafından kabul edildiğini duyurdu. Ayrıca platform gelirleri ile ilgili fikri mülkiyet haklarının DAO kontrolüne geçirilmesi gündeme geldi.