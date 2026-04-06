İlk sinyal çalıştı sırada ikinci var, Kripto kahini ne bekliyor?

Trump yazı hazırlandığı sırada üst perdeden açıklamalarına devam ediyor ve önümüzdeki saatler tam bir karar dönemi olacak. Trump altıncı kez son tarihi erteledi ve saatler kalmasına rağmen yeni bir erteleme veya anlaşma yok. Riots BTC transferlerine başladı ve Santiment ikinci sinyal için uyardı. Ayrıca bugün kripto kahininin son tahminlerine göz atacağız.

Kripto para sinyali

Trump çılgınlar gibi açıklama yapıyor ancak BTC bu açıklamalarla 70 bin dolar sınırında. ABD Başkanı 22:30’da da muhtemelen son açıklamalarını yapıp günü noktalayacak. Ardından Çarşamba günü 03:00’a kadar ateşkesin imzalanmasını bekleyeceğiz, imza atılmazsa ABD İran’ın enerji altyapısını tamamen yok edecek ve saatler sonra da Fed tutanakları yayınlanacak. Orada da savaşın etkilerine dair atıflarla kripto paraların gittiği yere daha hızlı gitmesi için tetiklendiğini göreceğiz.

“İranlılar rejime karşı ayaklanmalı, ancak bunun sonuçları ağır olacaktır. En iyi plan bende, ama ne olduğunu size söylemeyeceğim. İranlıların özgürlük uğruna altyapı kaybını göze alacağını düşünüyorum. İranlıların, Doğu Saati ile yarın akşam saat 20:00’ye kadar süresi var. İran ile görüşmelerin iyi gittiğini düşünüyorum. Geçen yıl bombalamamış olsaydık, İran nükleer silaha sahip olacaktı. Bunların çoğu içgüdüsel. İran görüşmelerinde aktif ve istekli bir katılımcımız var. Ateşkes hakkında konuşamam. Umarım İran’ın enerji santrallerine saldırmak zorunda kalmam. Boğaz’da İran yerine ABD’nin geçiş ücreti almasını tercih ederim. İran anlaşmasının bir parçası, Boğaz’da serbest trafik olmalı. Salı günkü son tarihe kadar benim için kabul edilebilir bir anlaşma yapmalıyız. ABD’nin yarın geceye kadar İran’ın köprülerini yok etme planları var. Gece yarısına kadar tüm elektrik santralleri faaliyet dışı kalacak. İran’ın altyapısını yok etmek istemiyorum. İran geri adım atmadan önce bir ara anlaşmaya çok yaklaşmıştık. İran’ın yeniden ayağa kalkabilmesinin tek yolu ABD’yi kullanmaktır.”

Özetle önümüzdeki saatler hayati öneme sahip. Dün Santiment duyarlılık berbat durumda diyerek geri dönüş olabileceğinden bahsetmişti. Şimdi de kısa vadede FOMO sinyali aldıklarını bunun 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Eğer açgözlülük böylesine arttıysa BTC neden tersi yöne gitmesin? Eğer ateşkes olmaz ve bu kaos bitmezse Santiment’in ikinci sinyali de çalışacak.

“Bu son yükseliş de bir aldatmaca mı? Bizim sosyal medya verilerimize göre, piyasa katılımcıları bu yükselişin devam edeceğine inanıyor ve yaklaşık 3 ay içinde en yüksek üçüncü açgözlülük puanı kaydedildi. İyimserliğin yüksek olduğu bu dönemde, piyasaların genellikle piyasa katılımcılarının beklentilerinin tersi yönde hareket ettiğini unutmayın…”

Dünkü uyarının çok benzeri tek fark bu sefer yön yükseliş değil düşüş.

Bitcoin madencilik şirketi Riot Platforms, 500 BTC transfer etti. Bu da madencilerin bu yükselişi satış fırsatı olarak gördüğünü, düşüş potansiyelinin bu pencereden bakıldığında arttığını gösterir.

Kripto kahininin tahmini

Roman Trading her şey düşüşe işaret ediyor demeye devam ediyor. Analist kısa vadede ne olursa olsun uzun vadede yapıda tersine dönüşe dair herhangi bir işaret olmadığını yazdı. Aşağı yönlü ivme devam ediyor ve grafikte işaretlediği üzere BTC yakında 51 bin doları aşağı kıracak.

“LTF’de ne olursa olsun, HTF’de hala tersine dönüşe dair hiçbir işaret yok. Geniş açıdan bakıldığında, hala yatay bir seyir izlediğimiz, aşağı yönlü ivmenin devam ettiği ve fiyat yukarı çıkarken işlem hacminin şu anda düşük olduğu açıkça görülüyor. Tüm işaretler, makro eğilimin düşüşünü sürdüreceğini gösteriyor.”