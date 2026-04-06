Chaos Labs, Aave ekosisteminden ayrılıyor: Risk yönetiminde istifa dalgası büyüyor

Aave protokolünde risk yönetiminin önemli aktörlerinden biri olarak bilinen Chaos Labs, ekosistemden ayrılacağını açıkladı. Yılın başından bu yana protokolde yaşanan üst düzey ayrılıkların ardından gelen bu karar, Aave’nin operasyonel yapısını ve risk yönetimini doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak görülüyor.

Son dönemde üst düzey ayrılıklar dikkat çekiyor

Son haftalarda Aave bünyesindeki önemli katkı sağlayıcıların peş peşe ayrılmasıyla dikkat çeken bir süreç yaşanıyor. Daha önce Aave Chan Initiative (ACI) ile BGD Labs ekipleri de benzer şekilde protokolden çekilmişti. Bu peş peşe gelen ayrılıklar, platformun büyüme stratejisi ve temel karar süreçleri konusunda içerde farklı görüşlerin öne çıktığını gösteriyor.

Chaos Labs, 2022’den itibaren Aave’nin risk yönetimini üstlenmişti. Önceki süreçte toplam kilitli varlık hacmi 5 milyar dolardan 26 milyar dolar seviyesine yükseldi. Platformda bu dönem boyunca kayda değer bir riskli borç sorunuyla karşılaşılmamış olması, Chaos Labs’in yönetim yaklaşımıyla ilişkilendiriliyor.

Risk yönetiminde uyumsuzluk ve maddi sürdürülebilirlik sorunu

Ancak Chaos Labs’in kurucusu ve CEO’su Omer Goldberg tarafından yapılan açıklamada, mevcut iş yapısının artık sürdürülemez olduğu dile getirildi. Goldberg, şirketin katkısının artık kendi risk yönetimi değerleriyle örtüşmediğini belirtti. Özellikle Aave’nin yakın dönemde duyurduğu V4 güncellemesiyle birlikte, risk birimlerinin faaliyet kapsamı ve sorumlulukları genişletildi. Bu değişimler, firma tarafından operasyonel karmaşıklığın ve beklentilerin arttığı ancak bütçe ve kaynakların aynı ölçüde büyümediği şeklinde değerlendiriyor.

Goldberg, yeni sorumlulukların üstlenilmesinin baştan sona yeni bir altyapı kurulumunu gerektirdiğini ve bunun mevcut koşullarda verimli şekilde sürdürülemeyeceğini vurguladı.

Ayrıca ekonomik sürdürülebilirlik de önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Chaos Labs, sunulan 5 milyon dolarlık bütçeyle bile sürekli zarar ettiklerini, bu rakama 1 milyon dolarlık artış yapılması halinde bile durumun değişmeyeceğini aktardı.

Goldberg, “Bütçeye yapılan ilaveye rağmen risk yönetimi hizmetimizi aylık zarar yazarak sürdürmekten öteye gidemiyoruz” ifadesine yer verdi.

Öte yandan, tecrübeli ekiplerin ekosistemden ayrılması sebebiyle operasyonel riskin daha da arttığı ve özellikle platform yeni sürüme geçerken bu kayıpların etkisinin hissedilebileceği belirtiliyor.

Aave protokolü için bu süreçte risk yönetimi konusundaki açıkların nasıl doldurulacağı ve yeni yol haritasının hangi ekiplere emanet edileceği konusunda belirsizlik devam ediyor.