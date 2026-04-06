Polymarket, platformunu yenileyerek yerel stablecoin Polymarket USD’yi duyurdu

  • Polymarket, platform altyapısını güncellerken yeni stablecoin ve cüzdan desteği sunmayı planlıyor.
  • Şirket, yeniliklerle kullanıcı deneyimini ve işlem güvenliğini artırmayı hedeflediğini aktarıyor.
Polymarket, tamamen zincir üstü tahmin piyasaları arasında en büyüğü olarak kabul ediliyor. Şirket, önümüzdeki iki ila üç hafta içinde platformunun tamamında kapsamlı bir yenileme gerçekleştireceğini açıkladı. Bu süreçte yeni akıllı sözleşmeler, geliştirilmiş bir işlem defteri ve kendi stablecoin’i Polymarket USD gibi önemli yeniliklere odaklanılıyor.

Yenilenen işlem altyapısı ve CTF Exchange V2

Platformun duyurulan en büyük değişikliği, Polymarket CTF Exchange V2 ile kullanıma sunulacak. Yenilenen bu akıllı sözleşme, tahmin piyasasındaki işlemlerin zincir üstünde daha verimli gerçekleştirilmesini sağlayacak. Geliştirilmiş işlem eşleştirme altyapısıyla birlikte, emirlerin oluşturulması ve eşleştirilmesi süreci hızlanacak ve daha az işlem maliyeti oluşacak. Ayrıca, emirleri tanımlayan veri yapısında da sadeleştirme yapılacak.

V2 sürümüyle birlikte Merkezi Sınır Emir Defteri (CLOB) yenilenecek. Burada zincir dışı emir defterlerinden alınan bazı iyileştirmeler zincir üstü uygulamalarla birleştiriliyor. Platformun yazılım geliştirme kitini kullanan ekiplerin, yeni veri yapısına geçiş yapmak için entegrasyonlarını güncellemesi gerekecek. Genel kullanıcılar ise sadece geçiş esnasında kısa süreli bir bakım döneminden etkilenecek.

Polymarket ekibi, bu yükseltmenin platformun kurulduğu günden bu yana yapılan en büyük değişiklik olarak öne çıktığını belirtti. Bu süreçte, artan rekabete ve platformun hızla büyüyen kullanıcı kitlesine vurgu yapıldı. Ayrıca, yeni nesil tahmin piyasalarının sayısının Coinbase ve Crypto.com gibi büyük isimlerin de sektöre adım atmasıyla arttığı gözlemleniyor.

Yerel stablecoin Polymarket USD ve yeni cüzdan destekleri

Polymarket, kripto para piyasasındaki alışkanlıkları değiştirecek bir adım olarak, platform için Polymarket USD adlı yeni bir stablecoin’in tanıtımını yaptı. Bu stablecoin, Polygon ağındaki USDC.e’den ayrışarak, USDC ile bire bir desteklenecek şekilde tasarlandı. USDC.e’nin resmi Circle tarafından çıkarılan sürüm olmaması nedeniyle bazı kullanıcılar çekincelerini dile getiriyordu.

Yeni stablecoin sayesinde, kullanıcıların platforma aktarım ve token işlemlerini daha güvenli bir altyapıda yapmaları sağlanacak. Şirketten yapılan açıklamada, Polymarket USD’ye geçişin çoğu kullanıcı için otomatik olacağı, yalnızca aktif yatırımcıların teknik birkaç adım uygulayacağı belirtildi.

Platformun ayrıca EIP-1271 desteğini aktive edeceği belirtildi. Bu standart ile, çoklu imza ile çalışan cüzdanlar ve akıllı sözleşme tabanlı cüzdanlar platformda işlem yapabilecek. Böylece, özellikle Safe benzeri cüzdan çözümlerinin kolayca entegre olması hedefleniyor.

Şirketten yapılan diğer açıklamalarda, yükseltme sırasında mevcut emir defterlerinin temizleneceği ve kısa süreli bakım yapılacağı kayda geçirildi. Kullanıcıların bu bakımdan bir hafta önce bilgilendirileceği aktarıldı.

Şirket daha önce yerel bir token olan POLY ile ilgili çeşitli açıklamalar yapmış olsa da, son duyuruda bu token ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

2020 yılında kurulan Polymarket’in arkasında, Intercontinental Exchange yer alıyor. Şirketin son dönemde, değerlemesi yaklaşık 20 milyar dolara ulaşan yeni bir yatırım turu hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Stabull, DeFi ekosisteminde otomatik işlemcilerle büyümeye odaklanıyor

Bitcoin piyasasında sessizlik, türevlerde artan aşağı yönlü riski gizliyor

Chaos Labs, Aave’deki risk yöneticiliği görevinden ayrılıyor

İlk sinyal çalıştı sırada ikinci var, Kripto kahini ne bekliyor?

Chaos Labs, Aave ekosisteminden ayrılıyor: Risk yönetiminde istifa dalgası büyüyor

Bitcoin 70 bin dolar eşiğini yeniden geçti: Piyasada temkinli iyimserlik öne çıkıyor

OpenAI CEO’su Sam Altman’dan yeni yapay zeka tehditlerine karşı hızlı önlem çağrısı

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Stabull, DeFi ekosisteminde otomatik işlemcilerle büyümeye odaklanıyor
1979 tekerrür eder mi? Altın rallisine devam mı edecek? Son tahminler
Bitcoin piyasasında sessizlik, türevlerde artan aşağı yönlü riski gizliyor
Chaos Labs, Aave’deki risk yöneticiliği görevinden ayrılıyor
İlk sinyal çalıştı sırada ikinci var, Kripto kahini ne bekliyor?
