Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin 70 bin dolar eşiğini yeniden geçti: Piyasada temkinli iyimserlik öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin yeniden psikolojik bir sınır olan 70 bin dolar seviyesini aşarak dikkat çekti.
  • Piyasa uzmanları ve madenci şirketlerinin adımları kripto gündeminde belirsizliği artırdı.
Bitcoin, Paskalya sonrası ABD piyasalarının sakin olduğu saatlerde 70 bin doların üzerine çıkarak son dönemdeki yükselişine yenisini ekledi. Kripto piyasasındaki bu hareketlilik, aynı süre zarfında Nasdaq ve S&P 500 endekslerinin de hafif artışlar göstermesiyle paralel ilerledi.

İçindekiler
1 Piyasalarda dengenin arayışı sürüyor
2 Piyasa aktörleri ve uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar

Piyasalarda dengenin arayışı sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik Salı günü beklenen açıklaması öncesinde hem kripto piyasasında hem de borsalarda temkinli bir iyimserlik öne çıktı. Nasdaq endeksi yüzde 0,45, S&P 500 ise yüzde 0,3 oranında artış gösterirken, Bitcoin de yukarı yönlü hareket etti.

Şubat ayında 60 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin’in o günlerde dip seviyeyi görüp görmediği tartışılıyordu. Özellikle yatırım şirketi ProCap Financial’ın yönetiminde değişiklik yaşanması ve şirketin baş yatırım yetkilisi Jeff Park’ın görevinden ayrılması, piyasalarda bir hareketlilik işareti olarak değerlendirildi. ProCap Financial, Anthony Pompliano’nun liderliğinde son yıllarda Bitcoin’e odaklanan yeni kurumsal yapılar arasında yer alıyor.

2025 yılında kurulan bu tür şirketler arasında, David Bailey tarafından yönetilen Nakamoto ve Jack Mallers’ın kontrolündeki Twenty One Capital gibi yapılar da bulunuyor. Ancak bu şirketlerin hisse performansları, Bitcoin’in getirisinin oldukça gerisinde kalmış durumda.

Piyasa aktörleri ve uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar

Uzun süredir Bitcoin’e olumlu yaklaşan Willy Woo, önümüzdeki dönemde Bitcoin’in 8 ila 12 yıl aralığında yatay seyirde kalabileceğine dair görüşünü paylaştı. Woo’nun bu değerlendirmesi piyasanın geleceğine dair farklı bir bakış sundu.

Willy Woo, Bitcoin’in uzun süreli yatay hareket gösterebileceğini, büyük bir boğa piyasasının ise zaman alabileceğini belirtti.

Son haftalarda madenci şirketlerinden de dikkat çeken hamleler geldi. MARA Holdings, elindeki 15 binden fazla Bitcoin’i piyasaya sürdü. Ayrıca Riot Platforms ise mart ayında ürettiği 3 bin 778 Bitcoin’i satışıyla öne çıktı. Nakamoto da elindeki bazı varlıkları elden çıkarma yönünde adım attı.

Bu gelişmeler, piyasanın hâlâ net bir dip seviyeye ulaşıp ulaşmadığı yönündeki tartışmaları canlı tutarken, yatırımcılar ve sektör temsilcileri yukarı yönlü sinyalleri yakından takip ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Arjantin Başkanı Milei ve LIBRA token skandalı: Soruşturma devam ediyor
Bir Sonraki Yazı Polymarket, platformunu yenileyerek yerel stablecoin Polymarket USD’yi duyurdu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

DEFI
ALTIN
BITCOIN (BTC) Kripto Para
DEFI
Kripto Para
Lost your password?