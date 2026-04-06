Arjantin Başkanı Milei ve LIBRA token skandalı: Soruşturma devam ediyor

  • LİBRA token ile bağlantılı iddialar sonrası Başkan Milei’nin ismi resmi soruşturmalara konu oldu.
  • Federal makamlar, projedeki olası etik ve finansal uygunsuzlukları araştırmayı sürdürüyor.
Arjantin’de yürütülen bir soruşturma, Başkan Javier Milei’nin LIBRA token projesiyle bağlantılı önemli isimlerle 2025 yılında telefon görüşmeleri yaptığını ortaya çıkardı. LIBRA token, piyasaya sunulmasının ardından hızla değer kazansa da kısa sürede çökerek yatırımcılara büyük kayıplar yaşattı. Projenin çökmesi sonrası milyonlarca doların kaybedildiği, token ile bağlantılı sekiz cüzdanın ise önemli miktarda kazanç sağladığı tespit edildi.

Milei’ye yönelik iddialar ve yürütülen soruşturma

Javier Milei, 2023 yılından beri Arjantin Devlet Başkanlığı görevini yürütüyor. Geçmişte ekonomi alanındaki çıkışlarıyla tanınan Milei, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım ile LIBRA token’a desteğini duyurduktan sonra projenin popülaritesi büyük oranda arttı.

Federal savcılık, hem başkana hem de kripto para sektörünün tanınan isimlerinden Mauricio Novelli’ye yönelik bir inceleme başlattı. İnceleme kapsamında Milei’nin, LIBRA token’ın tanıtıldığı gece Novelli ile art arda yedi telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Görüşmelerin içeriğine dair net bir bilgi yer almıyor.

Arjantin parlamentosunda oluşturulan bir komite, Milei’nin projeye “temel katkı” sağladığını değerlendirdi ve bu durumun meclis tarafından ayrıca incelenmesini tavsiye etti. Kongrenin, başkanın projedeki rolünü yasal açıdan ele alması bekleniyor.

Telefon kayıtları ve ödeme iddiaları gündemde

Mart ayında yayımlanan bir raporda, Novelli’nin telefonunda bulunan bir belgede, Milei’nin LIBRA token’ın tanıtımı karşılığında 5 milyon dolarlık bir ödeme anlaşmasına dahil olduğu iddia edildi. Bu iddiaların henüz maddi bir dayanağı kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Milei ve Novelli arasında, LIBRA token’ın borsalarda işlem görmeye başladığı gece bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştiği raporlarla aktarıldı. Ayrıca, LIBRA token ilk işlem görmeye başladığında piyasa değeri kısa süreliğine 4 milyar doları aşsa da, hemen ardından değerinin yüzde 90’ından fazlasını kaybetti ve sekiz cüzdandan toplamda 107 milyon dolarlık çıkış tespit edildi.

Geçen yıl Haziran ayında Arjantin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, Milei’nin bu süreçte kamu etik kurallarını ihlal etmediği sonucuna vardı. Paylaşımın kişisel bir görüş olarak değerlendirildiği belirtildi.

Yargı sürecinde bir başka dikkat çeken gelişme ise, Başkan Milei’nin hükümetinin, yolsuzluk iddialarının araştırılması için kurulan özel bir birimi kapatması oldu. Bu kararın, bir hakimin başkan ve kız kardeşinin banka kayıtlarının incelenmesi yönünde verdiği kararın hemen ertesi gelmesi kamuoyunda tartışma yarattı.

