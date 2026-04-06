Stabull, DeFi ekosisteminde otomatik işlemcilerle büyümeye odaklanıyor

Stabull Finance, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında geliştirilen bir likidite protokolü olarak Ethereum, Base ve Polygon zincirlerinde havuzlarına yönelik gerçekleşen işlemleri analiz etti. Bu analizde, özellikle kullanıcı ara yüzünden bağımsız (non-UI) yapılan işlemleri hangi aktörlerin yönlendirdiği ve bu işlemlerin arkasında kimlerin yer aldığı araştırıldı. Verilere göre, farklı motivasyonları olan üç ana grup Stabull havuzlarına işlem gönderiyor: otomatik işlem yapan botlar, büyük işlemleri verimli şekilde gerçekleştiren yazılımlar (solver), ve farklı likidite sağlayıcıları üzerinde işlem yolları oluşturan toplayıcılar (aggregator).

Stabull’da işlem yapan üç ana aktör

Botların protokol üzerindeki aktiviteleri en hızlı ve devamlı şekilde gerçekleşiyor. Bu yazılımlar sürekli olarak zincir üstü ve dışı fiyatları tarayarak, belirlenen fiyat farkı veya arbitraj fırsatları oluştuğunda otomatik olarak alım satım yapıyor. Botlar genellikle, havuzun fiyatlaması dış referanslara yaklaştığında, slippage öngörülebilir olduğunda ve işlemler tamamlama garantisi sunduğunda Stabull’u tercih ediyor. Özellikle arbitraj fırsatları, döviz değiştirme uyumsuzlukları veya portföy dengelemeye yönelik otomasyonlarda Stabull havuzları önemli bir rol üstleniyor.

Botların üzerindeki işlem katmanında ise solver adı verilen yazılımlar yer alıyor. Solver’lar sadece tek bir işlemi değil, birden fazla havuz ve platform arasında gerçekleşen karmaşık takas işlemlerini en verimli yoldan tamamlamayı hedefliyor. Optimum yol seçiminde en iyi fiyat, düşük işlem ücreti ve işlemin zincir üzerinde bir kerede tamamlanması gibi birçok kriter göz önünde bulunduruluyor. Özellikle Base ağında yapılan örnek izlemelerde, solver’ların çoğunlukla Stabull havuzlarını ara dönüşüm adımı, istikrarlı döviz sabiti veya başarısızlık riskini azaltan bir çözüm olarak kullandığı tespit edildi.

Üçüncü grup aktörler ise toplayıcılar. Toplayıcı platformlar, son kullanıcılar için en avantajlı ve hızlı işlemi bulmak amacıyla farklı havuzlara dağıtılmış likidite rotalarını otomatik olarak oluşturuyor. Bu sistemler genellikle, Stabull’un istikrarlı ve sorunsuz fiyatlaması sayesinde karmaşık işlem yollarına kolayca entegre olabiliyor. Örneğin OpenOcean platformu, Base ağı üzerinde Stabull ile özelleştirilmiş bir entegrasyon gerçekleştirdi ve karşılık gelen işlemler artık doğrudan Stabull havuzlarından yönlendirilmiş durumda.

Katmanlı yapı ve protokolün büyüme dinamikleri

Bu üç grup, birbirinden tamamen bağımsız şekilde hareket etmiyor. Toplayıcılar sıklıkla solver’lara, solver’lar ise arka planda botlara güvenerek sistemlerini şekillendiriyor. Havuzların sağladığı likidite ve fiyat istikrarı öncelikle botlar tarafından deneniyor; ardından solver’lar rotalarına ekliyor ve son olarak toplayıcılar hacmi otomatik şekilde yönlendirmeye başlıyor. Dolayısıyla, kullanıcı ara yüzü dışında kalan hacim ilk başta aşamalı olarak artıyor, ardından hızla yükselişe geçebiliyor.

Stabull’un bu düzen içindeki rolü ise alt yapı sağlayıcısı konumunda. Protokol, farklı aktörlerin kendi iş akışlarını oluşturmalarında sabit ve güvenilir bir işlem yüzeyine dönüşmüş durumda. Stabull’un non-UI hacmindeki istikrarın arkasında, havuzların otomasyon yazılımlarına entegre edilmesi ve piyasadaki kısa vadeli trendlerden bağımsız şekilde kullanılabilir hale gelmesi yatıyor. Bu yapının doğal sonucu olarak, piyasa duyarlılığı veya promosyonlardan ziyade, gerçek ekonomik ihtiyaçlar üzerinden işlem hacminin sürdürülebilirliği sağlanıyor.

Stabull Finance, merkeziyetsiz likiditenin otomasyona uygun şekilde kurgulanmasına odaklanan bir protokol olarak gelişimini sürdürüyor. Özellikle kurucular arasında yer alan Jamie McCormick, protokolün pazarlama süreçlerinden sorumlu ve sektörde on yılı aşkın tecrübesiyle tanınıyor. Aynı zamanda Bitcoin Marketing Team’in kurucusu olan McCormick, DeFi altyapısının pratikteki kullanım biçimlerine odaklanıyor.

Çalışmada öne çıkan bir diğer nokta, non-UI hacmin, marka odaklı kampanyalar veya kısa vadeli teşviklerle değil, doğrudan yazılım altyapısına yerleşmiş otomatik ve sürekliliği yüksek işlemler üzerinden büyüdüğünü göstermesi. Kullanıcı arayüzünden bağımsız olarak hacmin bu şekilde oluşması, Stabull’un merkeziyetsiz finans ekosisteminde altyapı oyuncusu rolünü güçlendiriyor.

Stabull ekibinin bir sonraki çalışmasında ise atomik takasların teknik detayları ve protokolün bu alandaki avantajlarının aktarılması bekleniyor.