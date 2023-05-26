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  •   Morgan Stanley Stratejisti Uyardı! Kripto Para ve Hisse Senetlerine Dikkat!

Morgan Stanley Stratejisti Uyardı! Kripto Para ve Hisse Senetlerine Dikkat!

Özet

  • Morgan Stanley Stratejisti yılın geri kalanında düşüş bekliyor.
  • Analiste göre 2023 yılında bankacılık krizi nedeniyle sahte bir yükseliş yaşandı.
  • Bitcoin 2024 beklentisiyle yıl sonunda yükselişe geçebilir.
23:00
26 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2023 yılı risk piyasaları için güzel başladı ve kripto ciddi kazanımlar elde etti. Peki yılın geri kalanı? Bitcoin dışındaki varlıklar kazanımlarının önemli bölümünü iade etse de halen kazançlar güçlü. Kısa süre önce Morgan Stanley Stratejisti piyasaların görünümüne dair tahminlerde bulundu.

Bitcoin ve Kripto Yükselecek Mi?

Bitcoin tüm kripto piyasasını peşinden sürüklüyor ve ABD hisse senedi piyasalarıyla da güçlü bir korelasyonu var. Bu yüzden hisse senetlerini düşüren şeyler aslında Bitcoin, dolaylı yoldan kripto paraların geri kalanını da düşürüyor. O halde uzmanların ABD borsalarına dair yaptıkları tahminler kripto yatırımcılarını da ilgilendiriyor.

Morgan Stanley’in baş ABD hisse senedi stratejisti Mike Wilson, piyasaların hala düşüş döngüsünde olduğu ve yatırımcıların likiditedeki artışla kandırıldığı konusunda uyarıyor. Son piyasa değerlendirmesinde Wilson, olumsuz makroekonomik temeller nedeniyle hisse senetlerinin yılın geri kalanında daha zayıf olmasını bekliyor.

Dolaylı yoldan makro görünüm kripto için de yılın ikinci yarısı için iyi bir görünüm çizmiyor. Fakat kriptoya özgü fiyat katalizörleri (örneğin Hong Kong kripto kuralları) tam tersi bir sonuç da doğurabilir.

Kripto Paraların Geleceği

Wilson, Federal Rezerv’in batan bankaları kurtarmak için oluşturduğu acil kredi programından gelen yeni likidite enjeksiyonunun piyasaları desteklediğini ve yatırımcıları yanılttığını söylüyor. Business Standard Mart ayında, FED‘in Banka Vadeli Fonlama Programı’nın likidite sıkışıklığını hafifletmek için ABD bankacılık sistemine 2 trilyon dolar kadar enjekte edebileceğini bildirdi.

Wilson şunları söyledi;

“Bu yılki rallinin en önemli itici gücünün artan likidite olduğunu düşünüyoruz. Likidite hem küresel ölçekte önemli ölçüde arttı hem de zayıflayan dolar yardımcı oldu, bu da şu anda yine yanlış yöne gidiyor. Ve tabii ki ironik bir şekilde Mart ayında meydana gelen bankacılık iflasları FDIC (Federal Mevduat Sigorta Kurumu) ve Fed’in likidite enjeksiyonuna yol açtı. Ve bunların piyasayı yönlendirmek için bir araya geldiğini düşünüyoruz.”

Wilson ayrıca piyasa likiditesindeki artışın, kripto para birimleri ve teknoloji hisselerinin bu yılki güçlü performansında büyük ölçüde belirgin olduğunu söylüyor.

Haziran ayında faiz artışı beklentisi yeniden artıyor ve Wilson tarafından çizilen makro tablosu yatırımcıların pek iştahını açacak gibi görünmüyor.

2024 yılı bu noktada daha heyecan verici. Halving, faiz indirimlerinin başlaması, ABD seçimleri, kripto kurallarının netleşmesi gibi birçok gelişmeyle en azından yılın sonuna doğru piyasaların bunu fiyatlamaya başladığını görebiliriz.

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