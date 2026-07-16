MKK kripto varlık kayıt sistemini devreye aldı: Türk kullanıcılar için veriler günlük açıklanacak

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Türkiye’de işlem gören kripto varlıkların ve yatırımcı işlemlerinin merkezî olarak takip edilmesini sağlayacak Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi’ni (KVMKS) hizmete aldığını açıkladı.

MKK tarafından geliştirilen sistemle birlikte, daha önce merkezî bir yapıda kayıt altına alınmayan kripto varlık verilerinin kuruma entegre edilmesi amaçlanıyor. KVMKS kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından iletilen müşteri bakiyeleri ile alım-satım, transfer, yatırma, çekme ve saklama işlemlerine ilişkin bilgiler kayıt altında tutuluyor.

Yeni sistem sayesinde Türkiye’deki kripto varlık piyasasına ilişkin verilerin daha sağlıklı analiz edilmesi ve yetkili kurumlara düzenli şekilde raporlanması hedefleniyor. MKK, KVMKS’nin kripto varlık piyasasına yönelik resmî bir takip mekanizması oluşturduğunu ve bu yönüyle dünyadaki öncü uygulamalar arasında yer aldığını belirtti.

15 Temmuz itibariyle paylaşılan verilere göre;

Piyasa değeri: 140 milyar TL

Yatırımcı sayısı: 3.2 milyon kişi

Sermaye Piyasası Kurulunun faaliyette bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcıları listesinde yer alan 7 saklama kuruluşu ile 46 platformun entegrasyon sürecini tamamladığı bildirildi. Böylece toplam 53 kripto varlık hizmet sağlayıcısı KVMKS’ye bağlanmış oldu.

MKK, platformlar ve saklama kuruluşlarına teknik destek, sistem güncellemeleri ve altyapı iyileştirmeleri sunduğunu açıkladı. Geliştirilen API entegrasyonları ve ortak veri standartları sayesinde, sektör kuruluşlarının teknik gerekliliklere uyum sağlaması ve düzenleyici kurumlara anlık, doğru ve standartlaştırılmış veri aktarılması amaçlanıyor.

Yatırımcılar da MKK’nın e-YATIRIMCI uygulaması üzerinden kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından bildirilen bakiyelerini ve işlem kayıtlarını takip edebilecek. Böylece yatırımcıların kripto varlıklarını, sermaye piyasası araçlarında olduğu gibi tek bir uygulama üzerinden kontrol edebilmesi sağlanacak.