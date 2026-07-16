🚨 MoonPay, Glide'ı satın alarak dijital varlık altyapısını genişletti.

MoonPay, kripto altyapı girişimi Glide’ı satın aldı. İki şirketin perşembe günü yaptığı ortak açıklamaya göre anlaşma kapsamında Glide’ın para yatırma ve yönlendirme teknolojisi MoonPay’in sistemine entegre edilecek. MoonPay, itibari paradan kripto varlıklara ödeme hizmetleri sunan bir finans teknolojisi platformu olarak biliniyor.

Glide’ın geliştirdiği sistem öne çıktı

MoonPay, bu satın almayı şirketin daha geniş dijital varlık altyapısı stratejisinin bir parçası olarak konumlandırdı. Şirket, ilk aşamada yoğunlaştığı kripto ödeme hizmetlerinin ötesine geçerek daha kapsamlı bir altyapı sağlayıcısına dönüşmeyi hedefliyor.

Glide, 2023’te Robinhood Wallet ekibinde daha önce birlikte çalışan Tushar Soni ile Qinyu Tong tarafından kuruldu. Girişim, uygulamaların farklı token’lar, cüzdanlar, borsalar ve ödeme kaynaklarından para yatırma işlemlerini daha kolay kabul etmesine odaklandı. Platform dokümantasyonuna göre Glide, 30 blokzincir ağında 100’den fazla token’ı destekliyor.

Mini sözlük: Y Combinator, erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapan ve hızlandırma programı yürüten ABD merkezli bir oluşumdur. Glide kurucuları, ilk ürün planlarını bu program döneminde şekillendirdi.

Fonlar yanlış ağda, yanlış token’da, bir borsada ya da kartta kalıyordu; her para yatırma işlemi köprü ve takas adımları yüzünden kullanıcı kaybına yol açıyordu.

Tushar Soni, Web3 odaklı tüketici uygulamalarıyla çalışırken kullanıcıların cüzdanlarına para aktarmakta düzenli olarak zorlandığını gördüklerini söyledi. Şirketin ilk planı cüzdan altyapısı geliştirmekti. Ancak ekip, temel sorunun kullanıcıların varlıklarını doğru ağ ve doğru token üzerinden cüzdanlarına ulaştırmakta yaşadığı güçlük olduğunu fark edince ürün yönünü değiştirdi.

MoonPay mevcut ürünlerine entegrasyon hazırlıyor

Satın alma sonrasında Glide’ın teknolojisi, halihazırda Telegram içindeki Wallet, Moonshot ve Paysafe gibi uygulamaların kullandığı MoonPay Deposits ürününe eklenecek. Bu yapı, kullanıcıların farklı ağlar, token’lar, cüzdanlar, borsalar ya da kartlar üzerinden manuel köprü ve takas işlemleri yapmadan cüzdanlarına fon göndermesini amaçlıyor.

Bu yıl yaptığımız her satın alma, işletmelerin ve kullanıcıların dijital varlıklarla çalışması için gereken altyapıya yeni bir katman ekledi.

MoonPay Üst Yöneticisi ve kurucu ortağı Ivan Soto-Wright, anlaşmanın şirketin güvenlik, alım satım ve muhasebe alanlarındaki son hamleleriyle uyumlu olduğunu vurguladı. Soto-Wright, Glide’ın özellikle yanlış token’ın yanlış ağda gönderilmesi nedeniyle yaşanan fon kayıplarına çözüm sunduğunu, gelecekte blokzincir tabanlı platformların bu teknik karmaşıklığı kullanıcıdan gizleyen altyapılara ihtiyaç duyacağını ifade etti.

MoonPay, satın almanın finansal koşullarını açıklamadı. Bu işlem, şirketin 2026 yılı içinde duyurduğu altıncı satın alma oldu. MoonPay daha önce Sodot, Decent ve DFlow, Entendre ile Dawn Labs gibi şirketleri de bünyesine katmıştı.

Şirketin yatırımcıları arasında Thrive Capital, Paradigm, Valhalla Ventures, Tiger Global Management ve Coatue yer alıyor. Ayrıca ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun eski geçici başkanı Caroline Pham, geçen yılın sonlarında MoonPay’de hukuk işlerinden sorumlu yönetici ve idari işlerden sorumlu yönetici olarak göreve getirilmişti.