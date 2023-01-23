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Kripto para piyasasında sakinlik hüküm sürerken, önde gelen 3 yönetici Bitcoin’e (BTC) ve piyasaya dair kritik açıklamalar yaptı.

‘Düzeltme Kaçınılmaz’

Bitcoin son 24 saatte %0,75 düşerken, yeniden 23.000 dolara çıkmak için mücadele ediyor Ethereum (ETH) ise son 24 saat içinde %0,47’lik bir artışla 1.600 doları rahat bir şekilde aştı. Geçen yıl değerinin %60’ından fazlasını kaybeden Bitcoin, 2023’e istikrarlı bir başlangıç yaparak %37 değer kazandı. ABD’den gelen olumlu enflasyon verileri ve artan risk iştahı, kripto paraların fiyatını artırdı, ancak bazı uzmanlar hala mevcut toparlanmanın sürdürülebilir olmadığına işaret ediyor ve sektör için çeşitli tehlikeler konusunda uyarıda bulunuyor. Bunlardan biri de Genesis’in iflası.

Uzmanlar, kritik durumun Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) için yaratabileceği sonuçlar nedeniyle Bitcoin fiyatının yeniden baskı altına girebileceğini belirtiyor. Fon yöneticisi Bitbull’un CEO’su Joe DiPasquale’ye göre, piyasa canlandı ve kısmen short squeeze’i körükledi. Bitcoin ve birkaç altcoin, beklenmedik oranda değer kazandı. Geçmiş verilere dikkat çeken yönetici, Bitcoin’de düzeltme bekliyor. Bitcoin’in önümüzdeki günlerde 20.000 doları test etmesi şaşırtıcı olmayacak.

Fed, Henüz Geri Adım Atmadı!

Kripto paralar, enflasyonun düştüğüne ve Federal Rezerv‘in (Fed) bir sonraki toplantısında faiz oranı artışlarını azaltacağına olan inançla son haftalarda hisse senedi piyasalarıyla yükseldi. Yine de, Waller ve Harker gibi üyelerin daha güvercin bir duruşu savunduğu ve Brainard, Daly, George ve Kashkari gibi diğerlerinin tam tersini savunduğu düşünüldüğünde ABD merkez bankası içindeki bölünme devam ediyor. JP Morgan’ın CEO’su Jamie Dimon gibi önde gelen isimler ise beklenenden daha sert bir Fed para politikası öngörüyor. AvaTrade’in baş piyasa analisti ve Naeem Aslam’a göre, şu anda temel odak noktası, Bitcoin fiyatı ile hisse senedi piyasaları arasındaki korelasyon.

Bitcoin, riskli varlıklar güçlü bir pozitif korelasyona sahip ve hisse senedi piyasaları daha fazla kazanç elde ettikçe Bitcoin daha da yükselecek Asıl soru, ise bunun devam edip etmeyeceği. Uzmana göre, son yorumlar Fed’in aşırı şahin para politikasına son vermek için acelesi olmadığını gösteriyor. eToro’nun kıdemli piyasa analisti Javier Molina, teknik açıdan ”BTC’nin ilk önemli dirençlerle karşı karşıya olduğunu” vurguladı ve “dikkat” çağrısında bulundu. Uzmana göre, 25.400 dolardaki üst sınır çok önemli. Aşağıda ise 24.300 dolar geçilmesi gereken başka bir alan. Destek seviyeelrine bakarsak, her durumda kaybetmemesi gereken seviye olarak önce 22.000 dolar ve ardından 18.200 dolar.