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En Büyük Altcoin’de Stake Etme Akını Devam Ediyor: 26 Milyar Doları Geçti!

En büyük akıllı sözleşme ağı Ethereum'un Proof of Stake (PoS) Beacon Chain'i üzerinde stake edilen ETH miktarı, Mart ayında gerçekleşmesi beklenen Şangay güncellemesi öncesi artmaya devam ediyor.
15:00
23 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük akıllı sözleşme ağı Ethereum‘un Proof of Stake (PoS) Beacon Chain’i üzerinde stake edilen ETH miktarı, Mart ayında gerçekleşmesi beklenen Şangay güncellemesi öncesi artmaya devam ediyor. Güncel on-chain (zincir üstü) verilerine göre, Beacon Chain‘de 26.41 milyar dolar değerinde 16.16 milyon ETH stake edilmiş durumda.

Beacon Chain’e Yatırılan ETH Miktarı 16 Milyonun Üzerine Çıktı

Zincir üstü veri sağlayıcısı Glassnode, Ethereum’un Proof of Stake Beacon Chain‘i üzerinde 16.16 milyon ETH’nin stake edildiğini bildirdi. Stake edilen 16 milyondan fazla ETH, dolaşımdaki arzın yüzde 13,4’üne karşılık geliyor.

Etherscan’ın sağladığı verilere göre, Ethereum’un Beacon Mevduat Sözleşmesi’ne yaklaşık 26.41 milyar dolar değerinde 16.16 milyon ETH yatırılmış durumda. Stake edilen 11.4 milyon ETH, Beacon Chain’de stake edilen toplam miktarın yüzde 70,86’sını temsil eden stake hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla gerçekleştirildi. ETH stake işlemlerinde yüzde 29,3 ile Lido başı çekerken, onu yüzde 12,8 ile Coinbase, yüzde 7,6 ile Kraken ve toplam stake işlemlerinin yüzde 6,3’ünü gerçekleştiren Binance takip ediyor.

Nansen’den alınan veriler, benzersiz staking mudilerinin sayısının yaklaşık 93 bin 800 olduğunu gösteriyor. BeaconScan’den alınan veriler, aktif doğrulayıcı sayısının yaklaşık 503 bin 702 olduğunu ortaya koyuyor.

Beacon Chain’de ETH staking’inin artması Ethereum ağının güvenliğinin ve benimsenmesinin arttığını gösterirken, Ethereum çekirdek geliştiricilerinin ağdaki dengeyi korumak için para çekme işlemlerini etkinleştirmesi gerekiyor.

Bu arada, birçok katılımcı da Şangay güncellemesinden sonra stake edilmiş ETH’lerini geri çekmeye çalışacak. Bununla birlikte, para çekme işlemlerinin aşamalı olarak gerçekleşmesi ve doğrulayıcıların yeniden stake için ödüllendirilmesi bekleniyor. Böylece ağda bir denge sağlanmış olacak. Geliştiriciler ayrıca, Lido gibi bazı stake sağlayıcıları ETH stake etmeye hakim olduğu için Ethereum’u daha az merkezileştirmek için çalışıyorlar.

ETH Fiyatı Yükseliyor

Ethereum fiyatı şu anda bin 636 seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte yatay bir seyir izledi. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla bin 612 ve bin 658 dolar. Ayrıca, işlem hacmi de son 24 saatte yüzde 18 oranında düşerek yatırımcılar arasındaki ilginin azaldığını gösteriyor.

Ethereum stake işlemleri, son ETH fiyat rallisinin ortasında hızla artıyor. ETH fiyatı yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 40 oranında yükseldi. Şangay güncellemesinin ardından ETH fiyatının daha da yükselmesi bekleniyor.

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