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Kimse Bunu Beklemiyordu! Bitcoin’de Kırmızı Alarm Verildi! Kritik Rapor Endişe Yarattı!

Bitcoin (BTC) zincirleri kırmaya çalışırken, önde gelen bir analitik şirketinin yayımladığı rapor endişeye neden oldu. 
14:40
23 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) zincirleri kırmaya çalışırken, önde gelen bir analitik şirketinin yayımladığı rapor endişeye neden oldu.

Madenciler ve Kısa Vadeli Yatırımcılar Satıyor!

Önde gelen analitik şirketlerinden CryptoQuant tarafından yapılan bir analize göre, Bitcoin son birkaç haftadaki çarpıcı rallisinin ardından önemli bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Yatırımcılar mevcut ralliyi dikkatle izlerken, hem teknik hem de zincir üstü veriler, yakın vadede Bitcoin’in bundan sonra nereye gideceği konusunda hala çok fazla belirsizlik olduğunu gösteriyor. Zincir üstü verilere dikkat çeken CryptoQuant analistleri, Bitcoin madencilerinin ve kısa vadeli yatırımcıların satışlarını artırdığını gösteriyor. CryptoQuant’ın Madenci Pozisyon Endeksi (MPI) ve Bitcoin Madenci Çıkış metriklerine göre, son zamanlarda madencilerin cüzdanlarından kayda değer bir Bitcoin çıkışı gözlemlendi. Son dönemde büyük ekonomik krizler geçiren madenciler,  fiyatlar nispeten yüksek kalırken para kazanmak istiyorlar.

Benzer şekilde, veriler ayrıca kısa vadeli yatırımcıların da satış yaptığını ortaya koyuyor. Bu, kısa vadeli yatırımcıların BTC fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanmadan önce bu seviyelerde potansiyel olarak hızlı kar elde etmek istediklerini ortaya koyuyor. Bununla birlikte, kripto para borsaları da dahil olmak üzere daha büyük oyuncular, azalan Bitcoin rezervlerinin kanıtladığı gibi, büyük ölçüde dikkatli davranıyor. Bu, düşüş trendinin bittiği sonucuna henüz varmadıkları anlamına gelir. Madenciler ve kısa vadeli yatırımcılar, varlıklarını piyasa direncinde aktif olarak satarken, BTC‘nin fiyat açısından boğaların mı yoksa ayıların mı galip geleceği henüz belli değil. Ancak satış baskısı artarsa, Bitcoin tekrar ivme kaybedebilir.

Son Sözü Fed Söyleyecek!

Bitcoin  20.000 doların üzerinde kalmaya çalışırken, uzmanlar rallinin sürdürülebilirliği konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bu süreçte, uzmanlar yapay zeka, çeşitli indikatörler ve teorilerden de faydalanıyor. Uzmanlar 2023’te daha geniş bir benimsenme ve makroekonomik faktörlerin iyileşmesi nedeniyle BTC’nin değer kazanacağını iddia ediyor. Daha uzun vadeli tahminler söz konusu olduğunda, analistler, yüksek piyasa volatilitesi ve hükümet düzenlemelerini gerekçe göstererek herhangi bir kesin rakam vermiyor. Ancak genel görüş, Bitcoin‘in muhtemelen daha geniş çapta kabul göreceği ve değerinin artmaya devam edeceği yönünde. Makro faktörler ise son sözü söyleyecek.

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