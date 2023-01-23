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Bitcoin (BTC) yeniden imkansızı başarmak için adım atarken, önde gelen bir analist orta vadede fiyat tahminini paylaştı.

Analist: ‘Yatırımcı, 2 Hafta İçerisinde Gelecek’

Bitcoin’in bu ayki rallisini doğru tahmin eden analist, BTC‘nin sene başından bugüne yaklaşık %38’lik artışına rağmen hala daha fazla yükseliş potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Sektörde DonAlt olarak bilinen analist, 456.500 Twitter takipçisine bu ayın sonuna doğru BTC’nin yüksek zaman dilimli (HTF) yatırımcılardan yeni bir sermaye akışı görebileceğini söyledi. Stratejiste göre, iyimser olmak için çok büyük bir neden var. Çünkü bu yatırımcı grubu hala kenarda bekliyor. 2 hafta içerisinde yeni yatırımlar gelmeye başlayacak. Bu nedenle mevcut ralli oldukça sürdürülebilir.

Analistin grafiğine bakıldığında, 20.000 doların üzerinde bir aylık kapanış, büyük önem teşkil ediyor. BTC Ocak ayını bu seviyelerde bitirirse, DonAlt’ın ilk yüksek zaman dilimi dirençleri önce 35.000 dolar ve ardından 58.800 dolar civarında. Bitcoin, an itibariyle 22.795 dolardan işlem görüyor. Stratejist ayrıca, Bitcoin’in 20.000 doların üzerindeki mevcut yükselişinin, BTC’nin 69.000 dolardaki zirvesine benzediğine de dikkat çekiyor. DonAlt, her iki durumda da Bitcoin’in aşamalı olarak yeni zirvelere ulaştığının altını çiziyor.

Bu Seviye, Dönüm Noktası!

Genesis Capital’in ana şirketi DCG’nin iflas basvurusuna rağmen, Bitcoin ayakta kalmayı ve hatta ivme kazanmayı başardı. Uzmanlara göre, bu gerçekten ‘cesaret verici’ bir durum. Birçok analist artık BTC’de dip seviyenin görüldüğüne inanıyor. Enflasyonun düşmesi ve FTX tasfiyecilerinin 5 milyar dolarlık likit varlıkları geri kazandığı duyurusu Bitcoin‘in rallisinde kilit rol oynadı. Uzmanlar, piyasaların önümüzdeki ay yapılacak bir sonraki FOMC toplantısına kadar yeşilde kalacağını iddia ediyor. Birçok analist, Bitcoin’in yeni bir boğa döngüsünü kanıtlaması için 30.000 dolara ulaşması gerektiğini vurguluyor.

23.000 dolar seviyesini geçmeyi başaran Bitcoin, son 18 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin an itibariyle 22.918 dolardan işlem görüyor. FTX krizi esnasında zor günler yaşayan Kripto para piyasasının değeri, geçen Kasım ayında 1 trilyon dolar eşiğini kaybettikten sonra bir gecede %6’nın üzerinde artarak 1.04 trilyon dolara ulaştı. FTX‘in yarattığı domino etkisinin artçı sarsıntıları ise devam ediyor. Mevcut ralli, sektördeki yeni iflasların piyasayı yeniden etkileyeceğine dair korkulara rağmen geliyor