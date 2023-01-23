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DOGE’de Nefesler Tutuldu! 1 Dolar İçin Tarih Verildi! Uzmanlar İddialı: Hazır Olun!

Dogecoin (DOGE) yatırımcıların odak noktası olmaya devam ederken, 1 dolar hayali gündemde kalmayı sürdürüyor. 
13:10
23 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin (DOGE) yatırımcıların odak noktası olmaya devam ederken, 1 dolar hayali gündemde kalmayı sürdürüyor.

DOGE. FOMO Etkisi!

Son iki haftada, kripto para piyasası önemli bir ralliye tanıklık etti. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer birçok altcoin son günlerde önemli kazanımlar elde ederken, Dogecoin yerinde sayıyor. Son yedi gün içinde DOGE sadece %3 arttı. DOGE’de sürpriz bir rallinin olup olmayacağı yine merakla bekleniyor. Bitcoin, sene başından beri %35 değer kazanırken DOGE bekleneni veremedi ve sadece %15 arttı.  DOGE fiyatı 2022’nin sonunda 0,070 dolardı. Fiyat zaten yılın ilk günlerinde yükseliyordu. Ancak kazanımlar, ilk birkaç günde %10’dan yükselen diğer birçok altcoin’de görülenler kadar büyük değildi. İki hafta sonra Dogecoin fiyatı 0,089 dolara yükseldi. Ancak fiyat yükselmeye devam edemedi ve daha fazla iniş ve çıkışlar yaşadı. Ancak, Dogecoin son günlerde istikrar kazandı ve an itibariyle  0,090 dolar civarında işlem görüyor.

DOGE, 2022’de Kasım başında %120’den fazla yükseldi. Kısa bir süre sonra FTX çöküşü yaşandı ve Dogecoin de sert çakıldı. Ancak DOGE fiyatı 2022’nin dördüncü çeyreğinde takdire şayan bir performans sergiledi. Bu kazanımlar nedeniyle DOGE 2023’te diğer altcoin’ler kadar yükselmemiş olabilir. Sonuç olarak, Dogecoin son haftalarda daha yavaş bir oranda arttı. Ancak bu durum, sürpriz ralliler olasılığını ortadan kaldırmaz. Son dönemde, Bitcoin ve Solona (SOL) odak noktası olurken, meem coin’ler ikinci planda kaldı. Coin-Edition Analistlerine göre, Bitcoin rallisi bir süre daha devam ederse, kaçınılmaz olarak FOMO etkisi ortaya çıkacak. Piyasaya geri dönen yatırımcıların ilk adreslerinden biri de DOGE olacak. Bu durum, DOGE fiyatının yeniden ivme kazanmasına neden olabilir.

Bitcoin Halving Etkisi!

Analiste göre, DOGE‘nin önümüzdeki aylarda heyecan veren seviyelere yükselmesi mümkün. 1 dolar hedefi ise  2024 gibi erken bir tarihte ortaya çıkabilir. Bir sonraki Bitcoin yarılanması büyük olasılıkla 2024 yazının başlarında gerçekleşecek. Bir sonraki boğa piyasası halving olayından sonra gerçekleşecek. 2023’te Bitcoin’de daha güçlü bir yükseliş bekleyebileceğimiz için Dogecoin önümüzdeki birkaç ay içinde yükselmeye devam edebilir. Çünkü 4 yıl önce Bitcoin fiyatı orta vadede üç katına çıkabiliyordu. Bu durumda Dogecoin de önümüzdeki dönemde 1 dolara yükselebilir.

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