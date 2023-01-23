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Veriler Konuşacak! 6 Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: Geliyor!

Bitcoin (BTC) yeni bir sayfa açma mücadelesi verirken, önde gelen 5 analist BTC'nin bir sonraki hamlesine dair önemli açıklamalar yaptı. 
20:15
23 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeni bir sayfa açma mücadelesi verirken, önde gelen 5 analist BTC’nin bir sonraki hamlesine dair önemli açıklamalar yaptı.

İyimser Tablo: Devam Edecek!

Bitcoin 2023’e istikrarlı bir giriş yaparken, uzmanlar rallinin sürdürülebilirliği konusunda bölünmüş durumda. Bazı analistler makro ekonomik verilere işaret ederek fiyat artışının devam edeceğini iddia ederken, bazıları ise düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Önde gelen analistlerden Credible Crypto’ya göre, ara ara düzeltmeler meydana gelse bile Bitcoin’deki ralli devam edecek. Ticaret firması Eight’in CEO’su Michaël van de Poppe de benzer şekilde iyimser bir tablo çiziyor. Poppe, “Toplam piyasa değeri 200 Günlük EMA’yı aştı” dedi ve üstel hareketli ortalamalara atıfta bulundu. Uzman, Bitcoin’in 25.000 dolara ulaşacağını vurguladı. 10T Holdings’in kurucusu ve CEO’su Dan Tapiero da Fed’in gelecekte para politikasını gevşettiğinde, hisse senetlerinin ve Bitcoin‘in mükemmel bir performans sergileyeceğini belirtti.  Yönetici yaptığı açıklamada “Enflasyon 0’ın altına düştüğünde Fed nasıl tepki verecek? BTC ve ETH için uzun güzel bir yıl geliyor” ifadesini kullandı.

Girişimci ve analist Coosh Alemzadeh ise Dolar Endeksi’ne (DXY) dikkat çekti. Uzmana göre, enflasyon art arda 6 ay boyunca düşerken faiz oran artışlarının 25 baz puana düşeceğine dair inanç somuTlaşıyor.  DXY ile Bitcoin’i karşılaştıran stratejist, ‘bundan sonra ne olacağını söylemek için fazla bir şeye gerek yok’ açıklamasını yaptı. Popüler analist TechDev ise doların Çin tahvillerine karşı düşüşüne dikkat çekerek, makro ekonomik verilerin istenen düzeyde gitmesi durumunda Bitcoin‘in yoluna devam edeceğini söyledi. Cubic Analytics’ın kıdemli piyasa analisti Caleb Franzen de dolar endeksindeki zayıflayamaya dikkat çekerek bunun Bitcoin için önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Birikim, Devam Ediyor!

Önde gelen iki analitik şirketi olan CryptoQuant ve Santiment’in son verileri, balinaların Bitcoin biriktirdiğini gösteriyor. Analistlere göre, bu BTC’nin devam edeceğine dair görüşün hakim olduğunu ortaya koyuyor.  Bitcoin Kasım 2021’de 69.000 dolar ile zirveye ulaştığında, birçok analist 100.000 doların kaçınılmaz olduğunu iddia ediyordu. Enflasyonun son 40 yılın zirvesine çıkmasıyla, Bitcoin de sert bir şekilde çakıldı.  Uzmanlara göre makro ortam yeniden normalleştiğinde hisse senetleri ve Bitcoin değer kazanmaya devam edecek.

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