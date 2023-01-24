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2021 yılı son çeyreğinde blockchain tabanlı oyunlara devasa bir ilgi vardı ve piyasa çöküşü bu ilgiye de zarar verdi. Ancak yine de ayakta kalanlar yeni ürünler geliştirmeye mevcut projeleri daha ileriye götürmeye devam ediyor. Popüler NFT platformu Fractal bugün önemli bir müjde verdi.

Polygon ve Fractal

Başlangıçta Solana ağında Twitch’in kurucu ortağı Justin Kan tarafından kurulan oyun odaklı NFT pazar yeri Fractal, Polygon’a genişliyor. Şirketten yapılan açıklamada, Fractal’ın başlangıçta en iyi 30 Polygon oyunuyla çalışacağı belirtildi. Fractal’a göre popüler Polygon oyunları arasında Aavegotchi, Derby Stars, Sunflower Land ve Decentral Games yer alıyor. Solana ağındaki projelerin hayatta kalabilmeleri için bu tarz köprülere ihtiyaçları var. Özellikle Solana’nın eski popülerliğini geri kazanma ihtimali tartışmalıyken.

Ocak ayında Fractal üzerinde başlatılan blockchain tabanlı oyun Tiny Colony, ImmutableX ağına geçeceğini duyurmuştu. Solana ağından kaçış devam ediyor diyemesek de Fractal en kötü senaryoya karşılık planlar yapıyor diyebiliriz. Fractal, Polygon ağını kullanarak “inşa edilmekte olan çok sayıda oyun projesinin gelişimini ve erişilebilirliğini” hızlandırmayı hedeflediğini belirtti ve şu ana kadar “Polygon’da 200’den fazla benzersiz oyun başlatıldığını” sözlerine ekledi.

Polygon (MATIC) Müjdeyi Verdi

Polygon Vakfı Kurucu Ortağı Sandeep Nailwal ortak açıklamada, 2023 yılının blockchain tabanlı oyunlar için harika bir dönem olacağını söyledi. Fractal, oyun içi kullanıma sahip NFT’ler için birincil ve ikincil bir pazardır. Oyun şirketleri, buranın launchpad bölümünü kullanarak oyuncu ve yatırımcılara ulaşabiliyor. Fractal ri 2021 yılında faaliyete geçti ve Andreessen Horowitz, Animoca gibi yatırımcılar tarafından desteklenen bir tohum turunda 35 milyon dolar topladı. Son zamanlarda popülerliği artan Polygon, daha hızlı ve daha ucuz işlemlere olanak tanıyan bir Ethereum layer2 çözümüdür.

Fractal platformunda aktif olarak oynanabilen çok fazla blockchain tabanlı oyun var. Blockchain oyunlarına meraklı olan yatırımcılar Fractal’ı yakından izliyor. Polygon’un buraya açılması kendi ağındaki aktivitenin artmasına yardımcı olacaktır. Elbette Fractal da Polygon desteği sayesinde daha fazla kullanıcıya ulaşacak.