ABD, Xinbi ağıyla bağlantılı 52 milyon dolarlık kripto varlığa el koydu

ABD makamları, dolandırıcılık altyapısının parçası olduğu belirtilen Xinbi Guarantee ve bu yapıyla bağlantılı satıcı ağına ait 52 milyon dolardan fazla kripto varlığı kısıtlama altına aldı. Adalet Bakanlığı, operasyonun piyasa içindeki tekil aktörlerden çok, bu yapıları ayakta tutan ödeme ve iletişim kanallarını hedef aldığını açıkladı.

Soruşturma iki cüzdanla başladı

Adalet Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, Xinbi’nin satıcılardan ödeme toplamak için kullandığı iki cüzdana el koyduğunu ve bu cüzdanlarda yaklaşık 12 milyon dolar bulunduğunu duyurdu. Kolluk kuvvetleri ayrıca, Xinbi ağı genelindeki para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu düşünülen 47 ek cüzdan için de kısıtlama talebinde bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı, operasyonun endüstriyel ölçekte çalışan dolandırıcılık merkezlerinin finansal ve iletişim altyapısını hedef aldığını, böylece yalnızca bireysel faillerin değil bu ağı mümkün kılan hizmet sağlayıcıların da inceleme kapsamına alındığını bildirdi.

Washington DC Bölge Mahkemesi, 7 Eylül tarihinde pazar yerini barındıran Telegram kanallarına el konulmasına onay verdi. Kamuya açılan arama kararı belgelerine göre satıcılar bu kanallarda para aklama hizmetleri, sahte yatırım siteleri ve Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık tesisleri için eleman toplama ilanları yayımlıyordu.

Tether de soruşturmaya destek veren kurumlar arasında yer aldı. Stabilcoin ihraççısı olarak bilinen şirket, özellikle blokzincir üzerindeki fon hareketlerinin izlenmesinde yetkililere yardımcı oldu.

Hazine Bakanlığı yaptırım kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı da aynı gün eş zamanlı bir adım attı. Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Xinbi’yi önemli bir ulusötesi suç örgütü olarak tanımladı. Kurum ayrıca, Xinbi’ye teknoloji ve finans desteği sağladığı iddia edilen Singapur merkezli SafeW Technology ile Kamboçya merkezli Anwen Technology şirketlerine yaptırım uyguladı.

Hazine Bakanlığına göre Xinbi, kolluk kuvvetlerinin baskısı artarken satıcı ve para aklama ağını Haziran 2025 civarında SafeW’nin şifreli mesajlaşma uygulamasına taşımaya başladı. Anwen Technology’nin ise pazar yerinde kullanılan XinbiPay ya da diğer adıyla NewPay adlı kripto cüzdan ve ödeme uygulamasını geliştirdiği öne sürüldü.

Mini sözlük: OFAC, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisidir. Kurum, yaptırım listelerini yönetir ve listelenen kişi ya da kuruluşlarla ABD kişileri ile şirketlerinin işlem yapmasını genel olarak yasaklar.

24 milyar dolarlık işlem hacmi iddiası

Hazine Bakanlığı, Xinbi’nin 2022’den bu yana ağırlıklı olarak Güneydoğu Asya üzerinden 24 milyar dolardan fazla kripto ve itibari para işlemi gerçekleştirdiğini belirtti. Bakanlık ayrıca platformun, Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları ile yaptırım uygulanan Prince Group’la ilişkili yapılar tarafından da kullanıldığını ileri sürdü.

Hazine Bakanlığı, yaptırımların Xinbi’nin ABD’deki mal varlıklarını ve çıkarlarını bloke ettiğini, ayrıca ABD kişileri ile kuruluşlarının listelenen yapılarla işlem yapmasının genel olarak yasaklandığını açıkladı.

Son adım, Birleşik Krallık’ın daha önce uyguladığı yaptırımların ardından geldi. Birleşik Krallık hükümeti 26 Mart’ta Xinbi’ye yaptırım uygulamış, platformun kripto erişimini kesmeyi amaçlayan önlemler kapsamında bağlantılı varlıkların dondurulacağını ve ülkenin finans, ticaret ile seyahat ağlarından dışlanacağını duyurmuştu.