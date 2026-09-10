Kayıt Banner
Kripto Para

ABD, Xinbi ağıyla bağlantılı 52 milyon dolarlık kripto varlığa el koydu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD, Xinbi ağıyla bağlantılı 52 milyon dolardan fazla kripto varlığı kısıtlama altına aldı.
  • 📌 Adalet Bakanlığı, 12 milyon dolar bulunan iki cüzdana el koydu ve 47 ek cüzdanı hedef aldı.
  • 🧩 Hazine Bakanlığı, Xinbi’yi ulusötesi suç örgütü olarak tanımladı ve iki teknoloji şirketine yaptırım uyguladı.
  • 💰 Yetkililer, 2022’den bu yana 24 milyar doları aşan işlemlerde $USDT ihraççısı Tether’in soruşturmaya destek verdiğini açıkladı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ABD makamları, dolandırıcılık altyapısının parçası olduğu belirtilen Xinbi Guarantee ve bu yapıyla bağlantılı satıcı ağına ait 52 milyon dolardan fazla kripto varlığı kısıtlama altına aldı. Adalet Bakanlığı, operasyonun piyasa içindeki tekil aktörlerden çok, bu yapıları ayakta tutan ödeme ve iletişim kanallarını hedef aldığını açıkladı.

İçindekiler
1 Soruşturma iki cüzdanla başladı
2 Hazine Bakanlığı yaptırım kararı aldı
3 24 milyar dolarlık işlem hacmi iddiası

Soruşturma iki cüzdanla başladı

Adalet Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, Xinbi’nin satıcılardan ödeme toplamak için kullandığı iki cüzdana el koyduğunu ve bu cüzdanlarda yaklaşık 12 milyon dolar bulunduğunu duyurdu. Kolluk kuvvetleri ayrıca, Xinbi ağı genelindeki para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu düşünülen 47 ek cüzdan için de kısıtlama talebinde bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı, operasyonun endüstriyel ölçekte çalışan dolandırıcılık merkezlerinin finansal ve iletişim altyapısını hedef aldığını, böylece yalnızca bireysel faillerin değil bu ağı mümkün kılan hizmet sağlayıcıların da inceleme kapsamına alındığını bildirdi.

Washington DC Bölge Mahkemesi, 7 Eylül tarihinde pazar yerini barındıran Telegram kanallarına el konulmasına onay verdi. Kamuya açılan arama kararı belgelerine göre satıcılar bu kanallarda para aklama hizmetleri, sahte yatırım siteleri ve Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık tesisleri için eleman toplama ilanları yayımlıyordu.

Tether de soruşturmaya destek veren kurumlar arasında yer aldı. Stabilcoin ihraççısı olarak bilinen şirket, özellikle blokzincir üzerindeki fon hareketlerinin izlenmesinde yetkililere yardımcı oldu.

Hazine Bakanlığı yaptırım kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı da aynı gün eş zamanlı bir adım attı. Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Xinbi’yi önemli bir ulusötesi suç örgütü olarak tanımladı. Kurum ayrıca, Xinbi’ye teknoloji ve finans desteği sağladığı iddia edilen Singapur merkezli SafeW Technology ile Kamboçya merkezli Anwen Technology şirketlerine yaptırım uyguladı.

Hazine Bakanlığına göre Xinbi, kolluk kuvvetlerinin baskısı artarken satıcı ve para aklama ağını Haziran 2025 civarında SafeW’nin şifreli mesajlaşma uygulamasına taşımaya başladı. Anwen Technology’nin ise pazar yerinde kullanılan XinbiPay ya da diğer adıyla NewPay adlı kripto cüzdan ve ödeme uygulamasını geliştirdiği öne sürüldü.

Mini sözlük: OFAC, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisidir. Kurum, yaptırım listelerini yönetir ve listelenen kişi ya da kuruluşlarla ABD kişileri ile şirketlerinin işlem yapmasını genel olarak yasaklar.

24 milyar dolarlık işlem hacmi iddiası

Hazine Bakanlığı, Xinbi’nin 2022’den bu yana ağırlıklı olarak Güneydoğu Asya üzerinden 24 milyar dolardan fazla kripto ve itibari para işlemi gerçekleştirdiğini belirtti. Bakanlık ayrıca platformun, Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları ile yaptırım uygulanan Prince Group’la ilişkili yapılar tarafından da kullanıldığını ileri sürdü.

Hazine Bakanlığı, yaptırımların Xinbi’nin ABD’deki mal varlıklarını ve çıkarlarını bloke ettiğini, ayrıca ABD kişileri ile kuruluşlarının listelenen yapılarla işlem yapmasının genel olarak yasaklandığını açıkladı.

Son adım, Birleşik Krallık’ın daha önce uyguladığı yaptırımların ardından geldi. Birleşik Krallık hükümeti 26 Mart’ta Xinbi’ye yaptırım uygulamış, platformun kripto erişimini kesmeyi amaçlayan önlemler kapsamında bağlantılı varlıkların dondurulacağını ve ülkenin finans, ticaret ile seyahat ağlarından dışlanacağını duyurmuştu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bessent, Senato’yu CLARITY Act için harekete geçmeye çağırdı

ABD Senatosu’nda CLARITY Act oylamasının başarısız olması bekleniyor

Meksika, hidroelektrik hattına kaçak bağlı kripto tesisini kapattı

Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine yatırımcı akını: BTC’ye 1 milyar dolar

AIxCrypto Holdings kripto varlıklarını satarak robotik alana yönelecek

ABD Temsilciler Meclisi takvim kısınca CLARITY Act riske girdi

G20, kripto varlıklar ve stabilcoinler için çerçeve hazırlayacak

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Unicoin, marka ihtilafında Uniswap Labs’a dava açtı
Bir Sonraki Yazı XRP Ledger, kuantum direncine geçişi 2028’de tamamlayacak
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

XRP Ledger, kuantum direncine geçişi 2028’de tamamlayacak
RIPPLE (XRP)
Unicoin, marka ihtilafında Uniswap Labs’a dava açtı
UNISWAP (UNI)
Lost your password?