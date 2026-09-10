Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP Ledger, kuantum direncine geçişi 2028’de tamamlayacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger, kuantum direncine geçişi 2028'de tamamlamayı hedefliyor.
  • 🛡️ Geliştiriciler, 2027'de hibrit güvenlik protokollerini devreye almayı planlıyor.
  • ⚙️ Vet, $XRP Ledger'ın anahtar rotasyonu sayesinde adres değişikliği gerektirmeden güncellenebileceğini aktarıyor.
  • 🔍 Ripple'ın planı, doğrulayıcılardan altyapıya kadar tüm ağ katmanlarında denetim içeriyor.
Onur Atam
Onur Atam

XRP Ledger geliştiricileri, ağı 2028’e kadar tam anlamıyla kuantum dirençli hale getirmeyi hedefliyor. XRPL Foundation katkı sunucusu ve merkeziyetsiz Unique Node List içinde doğrulayıcı olarak görev yapan Vet, yeni güvenlik protokollerinin hibrit dağıtımında önemli ilerlemenin 2027 gibi erken bir tarihte görülebileceğini açıkladı.

İçindekiler
1 Geçiş takvimi öne çıktı
2 Mimari avantajlar öne sürüldü
3 Algorand tartışması ve denetim hazırlığı

Geçiş takvimi öne çıktı

Açıklanan yol haritası, XRP Ledger’ı sektördeki benzer geçiş planlarının önüne taşıdı. Ağın bu dönüşümü 2028’de tamamlaması planlanırken, Ethereum tarafındaki eşdeğer takvimin 2029’a kadar uzandığı görülüyor.

Vet, XRP Ledger mimarisinin mevcut r adreslerini koruyarak anahtar güncellemeye imkan verdiğini, bunun da saklama hizmeti veren kurumlar açısından panik ve karışıklık riskini azaltacağını vurguluyor.

XRPL Foundation, XRP Ledger ekosistemini destekleyen bir yapı olarak ağın teknik gelişimine katkı sağlıyor. Vet ise toplulukta uzun süredir teknik değerlendirmeleriyle öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor.

Mimari avantajlar öne sürüldü

Geliştiriciler, bu geçişte XRP Ledger’ın üç temel mimari avantaj sunduğunu belirtiyor. Bunlardan ilki, yerel anahtar rotasyonu. Bu yapı sayesinde mevcut r adresleri korunurken kriptografik anahtarlar yenilenebilecek. Birçok blokzincirde ise kuantum sonrası standartlara geçiş için kullanıcıların varlıklarını yeni cüzdanlara elle taşıması gerekebilir.

İkinci başlık, Quantum Day olarak anılan acil durum protokolü. Kuantum bilgisayar alanında beklenmedik bir teknik sıçrama yaşanması halinde bu planın risk altındaki hesapları hızla izole ederek güvenli moda alması amaçlanıyor. Bu süreçte defterin tamamen durdurulması öngörülmüyor.

Üçüncü unsur ise aktif kriptografi testleri. Geliştiriciler, kuantum direncine sahip algoritmalar üzerinde pratik denemelere başlamış durumda. Yeni güvenlik protokolleri, mevcut sistemle birlikte çalışacak hibrit model üzerinden devreye alınacak. Böylece ağın işleyişi kesintiye uğramadan koruma katmanı kademeli biçimde genişletilebilecek.

Mini sözlük: Ed25519, dijital imza üretiminde yaygın kullanılan bir açık anahtarlı kriptografi standardıdır. Falcon 1024 ise kuantum sonrası güvenlik için geliştirilen yeni nesil dijital imza şemaları arasında yer alır.

Algorand tartışması ve denetim hazırlığı

Kripto topluluğunda bu süreçle birlikte teknolojik liderlik tartışması yeniden hız kazandı. Algorand tarafında Falcon 1024 imzalarına dayalı kuantum güvenli hesapların devreye alındığı duyuruldu. Ancak Vet, bu adımın olduğundan büyük görülmemesi gerektiğini savunuyor.

Vet, Algorand mimarisinin şu aşamada yalnızca kısmi koruma sunduğunu, ağın günlük işlemlerinin büyük bölümünde halen Ed25519 standardına dayandığını belirtiyor.

Aynı değerlendirmede, kuantum korumasının fikir birliği mekanizması dahil tüm katmanlara tam entegrasyonunun 2027’den önce tamamlanmasının beklenmediği kaydedildi. Ripple’ın daha geniş kapsamlı stratejisi ile Project Eleven girişimleri ise doğrulayıcılardan ağ altyapısına kadar XRP Ledger’ın tüm katmanlarında kapsamlı bir güvenlik denetimi öngörüyor.

Plan, test aşamasını, 2027’de eski ve yeni imzaların paralel kullanımını ve 2028’de ana ağ yükseltmesini kapsıyor. Bu takvim, XRP Ledger’ın kuantum tehdidine karşı hazırlığında teknik geçişi adım adım yürütmeyi amaçlıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

David Schwartz, XRP’nin Bitcoin’i piyasa değerinde geçebileceğini söyledi

ABD spot XRP ETF’leri para girişi görürken rakip fonlar geriledi

XRP ETF’leri piyasadan ayrışarak net giriş kaydetti

Schwab fonu, yaklaşık 4,8 milyon dolarlık XRP ETF payını teminat gösterdi

21Shares, Ripple’ın XRP Ledger üzerinde kontrolü olmadığını açıkladı

XRPL altyapısı spam saldırısı sonrası istikrarlı çalıştığını gösterdi

XRPH Wallet, güvenlik ihlali sonrası uygulamayı çevrimdışı aldı

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı ABD, Xinbi ağıyla bağlantılı 52 milyon dolarlık kripto varlığa el koydu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

ABD, Xinbi ağıyla bağlantılı 52 milyon dolarlık kripto varlığa el koydu
Kripto Para
Unicoin, marka ihtilafında Uniswap Labs’a dava açtı
UNISWAP (UNI)
Lost your password?