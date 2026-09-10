XRP Ledger, kuantum direncine geçişi 2028’de tamamlayacak

XRP Ledger geliştiricileri, ağı 2028’e kadar tam anlamıyla kuantum dirençli hale getirmeyi hedefliyor. XRPL Foundation katkı sunucusu ve merkeziyetsiz Unique Node List içinde doğrulayıcı olarak görev yapan Vet, yeni güvenlik protokollerinin hibrit dağıtımında önemli ilerlemenin 2027 gibi erken bir tarihte görülebileceğini açıkladı.

Geçiş takvimi öne çıktı

Açıklanan yol haritası, XRP Ledger’ı sektördeki benzer geçiş planlarının önüne taşıdı. Ağın bu dönüşümü 2028’de tamamlaması planlanırken, Ethereum tarafındaki eşdeğer takvimin 2029’a kadar uzandığı görülüyor.

Vet, XRP Ledger mimarisinin mevcut r adreslerini koruyarak anahtar güncellemeye imkan verdiğini, bunun da saklama hizmeti veren kurumlar açısından panik ve karışıklık riskini azaltacağını vurguluyor.

XRPL Foundation, XRP Ledger ekosistemini destekleyen bir yapı olarak ağın teknik gelişimine katkı sağlıyor. Vet ise toplulukta uzun süredir teknik değerlendirmeleriyle öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor.

Mimari avantajlar öne sürüldü

Geliştiriciler, bu geçişte XRP Ledger’ın üç temel mimari avantaj sunduğunu belirtiyor. Bunlardan ilki, yerel anahtar rotasyonu. Bu yapı sayesinde mevcut r adresleri korunurken kriptografik anahtarlar yenilenebilecek. Birçok blokzincirde ise kuantum sonrası standartlara geçiş için kullanıcıların varlıklarını yeni cüzdanlara elle taşıması gerekebilir.

İkinci başlık, Quantum Day olarak anılan acil durum protokolü. Kuantum bilgisayar alanında beklenmedik bir teknik sıçrama yaşanması halinde bu planın risk altındaki hesapları hızla izole ederek güvenli moda alması amaçlanıyor. Bu süreçte defterin tamamen durdurulması öngörülmüyor.

Üçüncü unsur ise aktif kriptografi testleri. Geliştiriciler, kuantum direncine sahip algoritmalar üzerinde pratik denemelere başlamış durumda. Yeni güvenlik protokolleri, mevcut sistemle birlikte çalışacak hibrit model üzerinden devreye alınacak. Böylece ağın işleyişi kesintiye uğramadan koruma katmanı kademeli biçimde genişletilebilecek.

Mini sözlük: Ed25519, dijital imza üretiminde yaygın kullanılan bir açık anahtarlı kriptografi standardıdır. Falcon 1024 ise kuantum sonrası güvenlik için geliştirilen yeni nesil dijital imza şemaları arasında yer alır.

Algorand tartışması ve denetim hazırlığı

Kripto topluluğunda bu süreçle birlikte teknolojik liderlik tartışması yeniden hız kazandı. Algorand tarafında Falcon 1024 imzalarına dayalı kuantum güvenli hesapların devreye alındığı duyuruldu. Ancak Vet, bu adımın olduğundan büyük görülmemesi gerektiğini savunuyor.

Vet, Algorand mimarisinin şu aşamada yalnızca kısmi koruma sunduğunu, ağın günlük işlemlerinin büyük bölümünde halen Ed25519 standardına dayandığını belirtiyor.

Aynı değerlendirmede, kuantum korumasının fikir birliği mekanizması dahil tüm katmanlara tam entegrasyonunun 2027’den önce tamamlanmasının beklenmediği kaydedildi. Ripple’ın daha geniş kapsamlı stratejisi ile Project Eleven girişimleri ise doğrulayıcılardan ağ altyapısına kadar XRP Ledger’ın tüm katmanlarında kapsamlı bir güvenlik denetimi öngörüyor.

Plan, test aşamasını, 2027’de eski ve yeni imzaların paralel kullanımını ve 2028’de ana ağ yükseltmesini kapsıyor. Bu takvim, XRP Ledger’ın kuantum tehdidine karşı hazırlığında teknik geçişi adım adım yürütmeyi amaçlıyor.