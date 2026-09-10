Bitcoin’de satış riski eylülde tarihi dip seviyelere indi

Bitcoin piyasasında satış yönlü risk, eylül ayında tarihi dip seviyelere yakın seyrini korudu. Glassnode verileri, ağ üstü kar realizasyonunun ve zararına satışların belirgin biçimde yavaşladığını, buna karşın fiyatın ağustosta kaydedilen yaklaşık %25’lik yükselişin büyük bölümünü koruduğunu gösteriyor.

Glassnode göstergesinde sert gerileme

Glassnode, haftalık bülteninde Bitcoin için satış tarafı risk oranının yeniden aşağı yönlü sıfırlandığını açıkladı. Bu gösterge, zincir üstünde gerçekleşen toplam kar ve zararı Bitcoin’in gerçekleşmiş piyasa değeriyle karşılaştırarak belirli bir dönemde ne kadar dolar bazlı değer el değiştirdiğini ortaya koyuyor.

Platform, düşük seviyelerin genellikle makro piyasa diplerine, birikim dönemlerine ve sınırlı satış baskısına işaret ettiğini belirtiyor. Ağustos sonunda Bitcoin 80.000 doların üzerine çıkarak son ayların zirvesini test ederken bu oran 16 seviyesine ulaşmıştı. Bu hafta itibarıyla ise gösterge 7’ye geriledi ve kayıtlardaki en düşük değerlerden biri olarak öne çıktı.

Glassnode, ağustos ayındaki Bitcoin toparlanmasının zincir üstü verilerde kayda değer bir arz baskısı yaratmadığını, son bir yılda bugünkü seviyeden daha düşük gün sayısının da oldukça sınırlı kaldığını vurguluyor.

Şirket, Temmuz 2025 ve Ekim 2025 zirvelerinde aynı ölçütün sırasıyla 35 ve 23 baz puana çıktığını hatırlattı. Mevcut tablo, fiyat yükselmesine rağmen yatırımcıların önceki zirvelere kıyasla daha az satış yaptığını ortaya koyuyor.

Uzun vadeli yatırımcılar daha sakin kaldı

Veriler, en az altı ay boyunca UTXO harcamayan cüzdan varlıkları olarak tanımlanan uzun vadeli yatırımcıların da bu ay daha düşük hızda kar yazdığını gösterdi. Uzun vadeli yatırımcıların gerçekleşen kardan aldığı pay, ağustostaki zirvede görülen %88 düzeyinden %47’ye indi.

3 Eylül 2026 tarihinde görülen kar realizasyonu sıçraması da ağustostaki benzer hareketin yarısından daha küçük kaldı. Bu görünüm, olası bir fiyat düzeltmesinin panik satışını tetikleyebileceğine dair kaygıları bir miktar azaltabilir.

Glassnode, uzun vadeli yatırımcıların gerçekleşen kardaki payının ağustos zirvesine göre belirgin biçimde düştüğünü ve eylül başındaki kar satışının önceki aya göre çok daha sınırlı kaldığını aktarıyor.

ETF yatırımcılarında başa baş seviyesi izleniyor

Bitcoin 80.000 dolar eşiğinin üzerine döndükten sonra farklı yatırımcı grupları yeniden toplamda kara geçti. Buna rağmen fiyatın geri çekilmesi halinde satış isteğinin artabileceği değerlendiriliyor. Harcanan çıktı kar oranı olarak bilinen SOPR göstergesi de 2026’nın en uzun net karlılık dönemini sürdürüyor. Bu ölçütte 1 seviyesi başa baş noktasını temsil ederken, bunun üzerindeki kalıcı seyir uzun vadeli yükseliş eğilimini destekleyebiliyor.

Teknik göstergelerin dikkatle izlendiği bu dönemde, piyasa katılımcıları yalnızca kripto varlıklarla sınırlı kalmayan daha geniş bir dönüşümü de yakından takip ediyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Glassnode ayrıca ABD’deki spot Bitcoin ETF yatırımcılarının toplamda kara geçebilmesi için 86.000 dolar seviyesinin yeniden kazanılması gerektiğini hesapladı. Bitcoin, son 229 işlem gününü bu seviyenin altında kapattı. ETF yatırımcılarının kağıt üzerindeki toplam zararı ise şu anda 3,9 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.