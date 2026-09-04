Fed bu ay politika faizini 25 baz puan artırabilir

ABD’de ağustos ayı istihdam verisinin beklentilerin belirgin biçimde üzerinde gelmesi, Federal Reserve’ün bu ay 25 baz puanlık faiz artışına yönelebileceği beklentisini güçlendirdi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, işverenlerin geçen ay 162 bin kişilik istihdam yarattığını açıkladı. Piyasa beklentisi ise 53 bin düzeyinde bulunuyordu.

İstihdam verisi faiz beklentisini güçlendirdi

Güçlü istihdam tablosu, enflasyonun yeterince yavaşlamadığı yönündeki kaygıları yeniden öne çıkardı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Michael Barr, enflasyonda kısa süre içinde ikna edici bir gevşeme görülmemesi halinde faiz artışını destekleyeceğini açıkladı. Fed’in mevcut federal fonlama faizi hedef aralığı yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 seviyesinde bulunuyor. ABD’de 30 yıllık sabit mortgage faizi de ortalama yüzde 6,66 ile yüzde 6,68 aralığında seyrediyor.

Michael Barr, enflasyonda kısa sürede ikna edici bir yavaşlama görülmezse kendisinin de Fed’in de faiz artışını destekleyeceğini açıkladı.

Fed Başkanı Kevin Warsh da geçen hafta Jackson Hole sempozyumunda, politika yapıcıların enflasyonun yeniden yüzde 2 hedefine döndüğüne güven duymaması halinde atacak adımları bulunduğunu söyledi. Bu açıklama, ilave faiz artışlarının masada kalmaya devam ettiğine işaret eden en net mesajlardan biri olarak öne çıktı.

Tahvil getirileri yükseldi

ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin yeni endişeler de piyasalardaki baskıyı artırdı. Salı günü tahvil getirileri yeniden yükselirken, gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD tahvil faizi Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Daha sıkı finansal koşullar beklentisi, hisse senetlerinden kripto varlıklara kadar geniş bir yelpazede fiyatlamaları etkileyebilecek başlıklar arasında yer alıyor.

Teknik seviyeler, direnç kırılımları ve piyasa takibinin öneminin arttığı bu tür dönemlerde, yatırımcıların farklı varlık sınıflarına erişim arayışı da dikkat çekiyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Trump Fed’e yeniden faiz indirimi çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump ise güçlü istihdam verisinin ardından Fed’e bu kez yeniden faiz indirimi çağrısında bulundu. Trump, Truth Social paylaşımında ABD’nin kredi gücünün kısa süre öncesine kıyasla daha sağlam olduğunu savunarak faizlerin düşürülmesini istedi. Bu çıkış, piyasada faiz artırımı beklentilerinin öne çıktığı bir dönemde geldi.

Donald Trump, ABD’nin daha güçlü bir kredi profiline sahip olduğunu savunarak faizlerin düşürülmesini istedi ve ticaret açığı verilen bazı ülkelere karşı ticareti durdurma tehdidinde bulundu.

Trump, Fed üzerinde faiz indirimi yönünde baskı kuran açıklamaları daha önce de yapmıştı. Ancak yaklaşan toplantı öncesinde yön tayininde asıl belirleyici unsurun gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisi olması bekleniyor. Enflasyonun seyrine bağlı olarak Fed’in faiz artışına gitmesi ya da mevcut seviyeyi koruması seçenekleri piyasaların ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.