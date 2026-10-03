Dogecoin ve Cardano toparlanmayı korurken AAVE güçlü seyrini sürdürüyor

Kripto para piyasasında son günlerde Dogecoin, Cardano, Aave ve Bonk teknik görünüm açısından öne çıktı. Dört varlıkta da kısa vadeli toparlanma işaretleri görülse de, yükselişin devamı için kritik fiyat bölgelerinin aşılması gerekiyor. En güçlü görünüm Aave tarafında izlenirken, Dogecoin ve Cardano belirli eşiklerin hemen altında hareket ediyor. Bonk ise toparlanma çabasını sürdürse de daha kırılgan bir yapıda bulunuyor.

Dogecoin kritik eşikte kalmayı sürdürüyor

Dogecoin, ağustos ayında yaklaşık 0,069 dolara kadar geriledikten sonra toparlanarak 0,0954 dolar civarına yükseldi. Günlük grafikte en dikkat çeken unsur, fiyatın 0,093 ile 0,094 dolar bandındaki uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerinde kalması oldu. Bu seviye daha önce düşüş sürecinde direnç görevi görüyordu.

Eylül sonundaki yükselişle birlikte bu bölgenin üzerine çıkan DOGE, sonrasında geri çekilse de halen bu alanın hemen üzerinde dengeleniyor. 0,093 dolar seviyesinin korunması, eski direnç alanının desteğe dönüştüğü görüşünü güçlendiriyor. Buna karşılık bu seviyenin altına inilmesi halinde 0,091 dolar ve ardından 0,085 ile 0,088 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.

Dogecoin için 0,100 dolar seviyesi kısa vadede ana eşik olmaya devam ediyor; 0,100 ile 0,106 dolar bandı üzerinde günlük kapanış gelmeden daha güçlü bir yükseliş teyidi oluşmuş sayılmıyor.

Yukarı yönde ilk önemli engel 0,100 dolar seviyesinde bulunuyor. Son yükselişte bu eşiğin kısa süreli aşılmasına rağmen kalıcılık sağlanamadı ve fiyat yaklaşık 0,106 dolara uzandıktan sonra geri çekildi. Göreceli güç endeksi ise aşırı alım bölgesine ulaşmadan 50’li seviyelerin üstünde seyrediyor; bu da fiyatın yeniden yukarı deneme alanı bulabileceğine işaret ediyor.

Cardano 0,24 doların üzerinde tutunuyor

Cardano, eylülün ikinci yarısında yaklaşık 0,195 dolardan 0,25 doların üzerine tırmandıktan sonra kazanımlarının büyük bölümünü korudu. ADA, 0,252 dolar civarında işlem görürken 0,26 doların üzerindeki denemeler şimdilik sonuç vermedi. Buna rağmen kısa vadeli yapı önceki döneme göre daha güçlü görünüyor.

Grafiklerdeki temel değişim, 0,24 dolar çevresindeki uzun vadeli hareketli ortalamanın aşılması oldu. Önceden direnç işlevi gören bu alan, son geri çekilmelerde kalıcı biçimde kırılmadı ve kısa vadede en önemli destek konumuna yerleşti. Daha kısa vadeli ortalamaların da 0,21 ile 0,23 dolar aralığında yükselmesi, aşağıda birden fazla destek katmanı oluştuğunu gösteriyor.

Buna karşın 0,26 ile 0,265 dolar bandı halen temel engel olmayı sürdürüyor. Bu bölgenin aşılması, son yerel zirvelerin geride bırakılması anlamına gelecek ve fiyatı 0,28 dolara doğru taşıyabilecek yeni bir alan açabilecek.

Aave yükselişte en güçlü görünümü sergiliyor

Aave, mevcut piyasa toparlanmasında büyük hacimli varlıklar arasında en güçlü performans gösterenlerden biri oldu. Eylül boyunca ağırlıklı olarak 120 ile 140 dolar aralığında işlem gören AAVE, güçlü bir kırılmanın ardından yaklaşık 182 dolara yükseldi ve gün içi işlemlerde 188 doları gördü. Aave, merkeziyetsiz finans alanında borç alma ve borç verme hizmeti sunan önde gelen protokoller arasında yer alıyor.

Günlük görünümde daha yüksek dipler ve daha yüksek zirveler dikkat çekiyor. Fiyatın ana hareketli ortalamaların belirgin biçimde üzerinde seyretmesi, yükseliş yapısının korunduğunu gösteriyor. 150 dolar seviyesindeki kırılmanın son aylardaki en güçlü hacim artışlarından biriyle desteklenmesi de hareketin ciddiyetini artırdı.

AAVE tarafında 187 ile 190 dolar bandı kısa vadede ilk engel olarak öne çıkıyor; bu alanın aşılması halinde 200 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

Bununla birlikte yükselişin hızı düzeltme riskini de artırıyor. RSI göstergesi aşırı alım bölgesine yaklaşırken, AAVE eylül diplerinden bu yana yüzde 50’den fazla yükseldi. Olası zayıflamada 170 dolar ilk destek olarak izlenirken, daha aşağıda 155 ile 160 dolar aralığı önem kazanıyor.

Bonk toparlanıyor ancak dönüş henüz tamamlanmadı

Bonk, yaklaşık 0.00000382 dolara kadar yükselerek son aylardaki en güçlü toparlanma denemelerinden birini sergiledi. Buna rağmen bu hareket, Aave’deki kadar olgun ve net bir kırılma yapısına henüz ulaşmadı. Fiyatın 0.0000031 ile 0.0000035 aralığındaki orta vadeli ortalamaların üzerine çıkması olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bir sonraki sınav 0.0000040 ile 0.0000042 bandında bulunuyor. Bu bölge test edilse de günlük kapanış bazında net bir kırılma gelmedi. Bu alan aşılırsa 0.0000045 ile 0.0000049 bölgesine doğru yeni bir hareket alanı oluşabilir. Ancak yaklaşık 0.0000048 dolardaki uzun vadeli ortalama halen aşağı eğimli olduğu için, daha geniş zaman dilimindeki düşüş eğiliminin tamamen sona erdiği söylenemiyor.