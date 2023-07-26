Ağustos ayında piyasaya sunulması beklenen Shibarium Layer-2 ölçeklendirme çözümü ile Shiba Inu tarafındaki heyecanlı bekleyiş devam ediyor. En son testnet aşamasında 32 milyon işlemle rekor kıran Shibarium beta ile Shiba Inu şimdiden piyasanın önemli kredi platformlarından biri olan CoinRabbit ile de anlaşma yaparak dikkat çekmeye devam ediyor. Bu önemli gelişmelerle birlikte grafik yapısını birlikte inceleyelim.

Shiba Inu Grafik İncelemesi

4 saatlik grafikte göze çarpan ilk şey oluşan takoz formasyonu oluyor. Bu formasyona göre direnç çizgisinden üç kere red yiyen yapı destek çizgisinde ise altı kere kurtarıcı olarak çalışmış. Ayrıca son zamanlarda oluşan yapıda EMA 200 ortalamasının destek olarak çalışması da gözlerden kaçmıyor. Tüm bu veriler incelediğimiz zaman Shiba Inu için geçilmesi gereken ilk direnç seviyesi 0.000008103 olarak göze çarpıyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bir kapanışın ardından 0.000008540 seviyesi üzerinde bir kapanış daha gelirse günlük grafikte EMA 200 seviyesi olan 0.000009963 seviyesi son hedefimiz olarak hedeflenebilir.

Tüm bu olumlu gelişmelerin aksine yaşanabilecek olumsuz bir senaryo için ilk seviye 0.000007522 seviyesinin altında 4 saatlik bir kapanış bekleyebiliriz. Bu seviyenin altında ilk direnç seviyesi 0.000007002 seviyesi ve ardından son olarak 0.000006404 seviyesi direnç görevi görecektir. Özellikle düşüş senaryoları incelendiğinde mutlaka hangi zaman dilimine göre inceliyorsak ona göre pozisyon almak çok önemli olabiliyor. Şayet özellikle kripto para piyasalarında grafikte de görebileceğiniz üzere çoğu kullanıcının stop noktası olarak gördüğü noktalara fiyat iğne atabilir ve zaman dilimine göre kapanış yapmadan fiyat tekrar desteğin üzerine çıkabilir. Böyle tuzaklara senaryoya göre ayı tuzağı ya da boğa tuzağı denir.

Aktif Cüzdan Sayısında Düşüş Yaşanıyor

Olumlu haber akışı ve tüm gelişmelere rağmen Shiba Inu hem grafik hem de veri bazında yatırımcılarına istenileni bir türlü vermiyor. IntoTheBlock analiz sitesinden aldığımız verilere göre toplam cüzdan sayısı artarken aktif cüzdan sayısında son bir aydır düşüş yaşanıyor. Shiba Inu için Shibarium Layer-2’nin piyasaya sürülmesi bu verilere göre büyük önem arz ediyor.