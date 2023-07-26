ABD menkul kıymet düzenleyicisinin tek işi Binance, Coinbase ve Ripple değil. Sektörün diğer paydaşlarını da hedef alıyor. Son bütçe duruşmasında Gensler daha fazla dava için personel sayısının artırılmasını talep etmişti. Şimdi yakın zamanda açılan bir davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Kripto Para Davası Son Dakika

Blockchain güvenlik firması Quantamp, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan suçlamaların ardından 2017’deki ICO gelirinin tamamını iade etmeyi kabul etti. ABD düzenleyici kurumu, 21 Temmuz’da Kaliforniya merkezli firmayı kayıtsız bir ICO ile menkul kıymet satmakla resmen suçladığını duyurdu. SEC’den yapılan açıklamaya göre, Quantstamp suçlamaları çözüme kavuşturmayı kabul etti.

SEC’in emri, Quantstamp‘ın Ekim ve Kasım 2017’de gerçekleşen ICO’sunun, yerel QSP tokenlerini yaklaşık 5.000 yatırımcıya satarak nasıl 28 milyon doların üzerinde para topladığını özetliyor.

Platform, ICO gelirlerini otomatik akıllı sözleşme güvenlik denetim platformunu “geliştirmek ve pazarlamak” için kullanmayı amaçlıyordu. SEC emri, Quantstamp’ın hizmetinin “büyük pazar potansiyelini” vurguladığına olan inancını vurguladı ve bu da QSP alıcılarının tokenlerinin değerinin değer kazanmasını beklemelerine yol açtı. Bu da aslında menkul kıymet testinin net biçimde pozitif çıkmasına yardımcı oluyor.

İlginç detay bu token birçok paritede Coinbase borsasında işlem görüyor ve SEC muhtemelen iade edilen tokenleri imha edecek. Ancak projenin gelirini iade ettikten sonra devam edip edemeyeceği şimdilik muallak.