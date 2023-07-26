  • CoinTürk
  •   Son Dakika: SEC Davasının Ardından Popüler Altcoin Milyon Dolarlık Ödeme Yapacak!

Son Dakika: SEC Davasının Ardından Popüler Altcoin Milyon Dolarlık Ödeme Yapacak!

Özet

  • SEC, Quantamp'e 21 Temmuz tarihinde yaptığı ICO nedeniyle kayıtsız menkul kıymet ihracı davası açmıştı.
  • Quantamp yaptığı anlaşmayla 28 milyon dolarlık ICO gelirini kuruma iade edecek.
  • SEC gelen tokenleri muhtemelen imha edecek ancak projenin geleceği belirsiz.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
17:07
26 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

ABD menkul kıymet düzenleyicisinin tek işi Binance, Coinbase ve Ripple değil. Sektörün diğer paydaşlarını da hedef alıyor. Son bütçe duruşmasında Gensler daha fazla dava için personel sayısının artırılmasını talep etmişti. Şimdi yakın zamanda açılan bir davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kripto Para Davası Son Dakika

Blockchain güvenlik firması Quantamp, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan suçlamaların ardından 2017’deki ICO gelirinin tamamını iade etmeyi kabul etti. ABD düzenleyici kurumu, 21 Temmuz’da Kaliforniya merkezli firmayı kayıtsız bir ICO ile menkul kıymet satmakla resmen suçladığını duyurdu. SEC’den yapılan açıklamaya göre, Quantstamp suçlamaları çözüme kavuşturmayı kabul etti.

SEC’in emri, Quantstamp‘ın Ekim ve Kasım 2017’de gerçekleşen ICO’sunun, yerel QSP tokenlerini yaklaşık 5.000 yatırımcıya satarak nasıl 28 milyon doların üzerinde para topladığını özetliyor.

Platform, ICO gelirlerini otomatik akıllı sözleşme güvenlik denetim platformunu “geliştirmek ve pazarlamak” için kullanmayı amaçlıyordu. SEC emri, Quantstamp’ın hizmetinin “büyük pazar potansiyelini” vurguladığına olan inancını vurguladı ve bu da QSP alıcılarının tokenlerinin değerinin değer kazanmasını beklemelerine yol açtı. Bu da aslında menkul kıymet testinin net biçimde pozitif çıkmasına yardımcı oluyor.

İlginç detay bu token birçok paritede Coinbase borsasında işlem görüyor ve SEC muhtemelen iade edilen tokenleri imha edecek. Ancak projenin gelirini iade ettikten sonra devam edip edemeyeceği şimdilik muallak.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Stablecoin’ler Tartışma Konusu Olmaya Devam Ediyor: Eski CFTC Başkanından Çarpıcı Açıklamalar!
Stablecoin’ler Tartışma Konusu Olmaya Devam Ediyor: Eski CFTC Başkanından Çarpıcı Açıklamalar!
Ripple Yetkilisi: XRP Coin Kararı Dönüm Noktası! Fakat Kripto İçin Yıllar Sürebilir!
Ripple Yetkilisi: XRP Coin Kararı Dönüm Noktası! Fakat Kripto İçin Yıllar Sürebilir!
Sıcak Gelişme: ABD Adalet Bakanlığından Kripto Para Tutuklaması!
Sıcak Gelişme: ABD Adalet Bakanlığından Kripto Para Tutuklaması!
Harekete Geçti! SEC’e Ripple ve Kripto İçin Mektup Gönderdi!
Harekete Geçti! SEC’e Ripple ve Kripto İçin Mektup Gönderdi!
Kripto Para Borsası Thodex’in Kurucusu Faruk Fatih Özer İçin Rekor Hapis Cezası Talebi!
Kripto Para Borsası Thodex’in Kurucusu Faruk Fatih Özer İçin Rekor Hapis Cezası Talebi!
Hayaller Suya Düştü! Kripto Para Yatırımcıları Sonraki Haftayı Bekleyecek!
Hayaller Suya Düştü! Kripto Para Yatırımcıları Sonraki Haftayı Bekleyecek!
Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Daha Katı Kripto Düzenlemeleri İçin Çağrıda Bulundu!
Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Daha Katı Kripto Düzenlemeleri İçin Çağrıda Bulundu!
ABD Milletvekilleri Kripto Yasası İçin Kongreye Baskı Yapıyor!
ABD Milletvekilleri Kripto Yasası İçin Kongreye Baskı Yapıyor!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023