Haftanın ilk gününde yüzde 3’ün üzerinde değer kaybeden Bitcoin (BTC), 29 bin 500 dolar ile 32 bin dolar aralığındaki çok haftalık işlem aralığının altına indi. Bu kırılım üç haftalık uzun menzilli bir oyunun sona erdiğini gösterirken, BTC’nin aşağı yöndeki hareketi 50 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) civarında bulunan 29 bin 140 dolarda durdu.

Analistler Aşağı Yönde Potansiyel Hedef Seviyeleri İşaretledi

Fairlead Strategies’ten Katie Stockton’ın da aralarında bulunduğu teknik analistler Bitcoin’in fiyat hareketlerini yakından takip ederken, 50 günlük SMA’daki desteğin kırılmasının Bitcoin’deki görünümü kötüleşebileceği konusunda uyardı.

Stockton, 50 günlük SMA’nın yani yaklaşık 29 bin doların altında art arda iki gün mum kapanışı gelmesinde halinde fiyatın uzun vadeli hedef seviye olan 25 bin 200 dolara kadar çekilebileceğine dikkat çekti. Kripto para piyasasının 7 gün 24 saat açık olması, onlar için geleneksel bir günlük kapanış olmadığı anlamına geliyor ve analistler saat 02.59’daki fiyatı teknik analizde günlük kapanış fiyatı olarak kabul ediyorlar.

Ayrıca, haftalık grafik göstergeleri 50 günlük ortalamanın altına doğru potansiyel bir harekete işaret ediyor. Aşırı alım ve aşırı satım koşullarını ölçmek için kullanılan Göreceli Güç Endeksi (RSI), genellikle fiyatın geri çekilmelerinden önce gelen aşırı alımlı bir düşüş gösteriyor. Buna ek olarak haftalık Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD), BTC’nin fiyatında olası bir gerilemeye işaret eden bir ‘satış’ sinyaline doğru sıkışmış durumda.

Piyasanın geçici bir denge bulmasına rağmen düşüş baskısının 50 günlük SMA’nın altına yoğunlaşması halinde daha derin düşüş riskleri hala mevcut. FxPro’daki kıdemli piyasa analisti Alex Kuptsikevich‘e göre, bir sonraki önemli destek seviyesi, Kasım 2022’nin en düşük seviyelerinden yükselen kanalın alt sınırı ve 200 haftalık hareketli ortalama olan 27 bin dolar civarında olabilir.

Yatırımcıların Gözü Fed, ECB ve BoJ’un Açıklayacağı Faiz Kararında

Özetle BTC‘nin fiyatının uzun zamandır işlem gördüğü bölgenin altına düşmesi, teknik analistler arasında potansiyel kayıplara ilişkin endişeleri artırmış oldu. BTC, 50 günlük SMA’daki kilit desteği koruyamayacak olursa aşağı yönde hareket riski artacak ve 25 bin 200 dolardaki uzun vadeli desteğe doğru potansiyel bir harekete neden olabilir. Daha derin düşüş riskleri devam ederken 25 bin 200 dolar desteğinden önce fiyatın soluklanacağı veya sıçrayacağı bir sonraki önemli destek seviyesi 27 bin dolar olabilir.

Yatırımcılar, fiyatta olası bir düşüşe işaret eden haftalık grafik göstergelerini yakından takip ederken bir yandan da piyasadaki konsolidasyonunu tamamlayabilecek ve önümüzdeki haftaların trendini belirleyebilecek merkez bankası faiz kararlarını bekliyor. Bu bağlamda ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası‘nın (BoJ) hafta boyunca açıklayacakları faiz kararları yakından takip ediliyor olacak.