Ethereum (ETH) ve Kriptoda Son Durum! Balina, Borsa Hareketliliği!

Özet

  • Ethereum ICO'suna katılan bir balina Kraken borsasına 116 milyon dolarlık ETH gönderdi.
  • Stake edilen ETH miktarı dolar bazlı yeni tarihi zirvesine ulaştı.
  • Fed baskısı piyasalardaki negatif hissiyatı körüklüyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
17:35
26 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Altcoin kralı yazı hazırlandığı sırada 1.850 dolardan alıcı buluyor ve BTC düşüşü onu da olumsuz etkiledi. DXY cephesinde ciddi bir kazanım olmamasına rağmen kripto paralar piyasa genelinden negatif ayrıştı. Peki Ethereum (ETH) özelinde güncel durum bize ne anlatıyor? Balinaların güncel durumu ve diğer detaylar.

Kripto Paralar Analiz

Kripto para piyasaları geçtiğimiz günlerde XRP‘nin (Ripple) SEC ile girdiği yasal mücadelede menkul kıymet olarak sınıflandırılmadığının kabul edilmesiyle bir dalgalanma yaşadı. Sonuç olarak, piyasadaki satın alma faaliyetlerinde kayda değer bir artış oldu ve birçok kripto varlığın fiyatlarında keskin bir yükselişe yol açtı.

Ancak sonrasında Fed baskısını hisseden piyasalar Bitcoin fiyatının 29.700 doları kaybetmesiyle yeniden satışlar görmeye başladı. Geçtiğimiz hafta kripto fonlarından kurumsallar milyon dolarlık çıkış yaptı. Üst üste 4 haftadır devam eden girişlerin ardından son çıkışla birlikte negatif hissiyatın kayda değer düzeyde olduğu anlaşıldı. Bugün akşam gelecek kararın endişesiyle yatırımcılar risklerini azalmaya devam ediyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum ağı güvenlik için son derece önemli olan stake büyüklüğünde dolar bazlı yeni bir zirveye ulaştı. Daha fazla staker ağın daha güvenli hale gelmesini sağlıyor.

  • Ethereum ağı şu anda 52,3 milyar dolar gibi şaşırtıcı bir değerle güvence altına alınıyor ve bu da şimdiye kadar ulaştığı en yüksek değere işaret ediyor.
  • Ağı güvence altına almak için kullanılan ETH’nin değeri arttıkça, herhangi bir potansiyel saldırganın ağ üzerinde kontrol sağlaması giderek zorlaşıyor.
  • Şu anda, ağın güvenliğini sağlamak için kilitlenen ETH yüzdesini temsil eden staking oranı %17,78 seviyesinde bulunuyor.

Bu hafta ayrıca, aktif olmayan eski bir Ethereum cüzdanının neredeyse 9 yıllık hareketsizlikten sonra aktif hale geldiğini gördük. Bu cüzdan, Ethereum Vakfı’nın katkıda bulunan erken destekçilere 60 milyon Ether (ETH) token dağıttığı ICO’ya katılmıştı. Aktif olmayan Ethereum ICO balinası, Kraken borsasına toplam 116 milyon dolar değerinde ETH transfer etti.

Bu yıl boyunca, balinaların yıllardır aktif olmayan fonları transfer ettiği birçok örnek yaşandı ve bu beklenmedik bir durum olsa da ilk olay değil. Ethereum’un ilk coin arzının (ICO) 2015’teki başarılı sonucu, çok sayıda blockchain projesinin token satışları yoluyla fon toplaması için bir emsal oluşturdu ve böylece sonraki yıllarda ICO‘ların çoğalmasına katalizör oldu.

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