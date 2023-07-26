NBA takımlarından Golden State Warriors ve takım starı Stephen Curry FTX’in çöküşüyle ilgili bir toplu davayla karşı karşıya. Toplu davada hem Golden State Warriors’ın hem de Curry’nin FTX Group tarafından yürütülen suça önemli ölçüde yardım eden veya teşvik eden bir komploya karıştığını iddia ediyor.

Tüketicileri Saadet Zincirine Yönlendirme İddiası

Davada yer alan iddiaya göre Golden State Warriors ve Stephen Curry yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla tüketicileri bir saadet zincirine güvenmeye ve yatırım yapmaya yönlendirdi. Davacılara ve kullanıcılara FTX platformu hakkında çok sayıda yanlış ve eksik beyan kullanıldı.

Ayrıca Warriors’ın kayıtsız FTX menkul kıymetlerinin satışını teşvik ettikleri ve FTX tarafından kendilerine tazminat ödendiğini açıklamadıkları dava dosyalarında yer aldı. Dosyalarda ayrıca basketbol takımının davacılara FTX’e yatırım yapmaya teşvik etmek için mali bir teşvik aldığı da iddalar arasında yer aldı.

FTX ve Yaptığı Anlaşmalar Nelerdi?

Basketbol ekibi 2021’de FTX ile ortaklığını duyurdu. Sam Bankman-Fried’ın borsası bu ortaklığı Golden State Warriors’ın resmi kripto para platformu ve NFT pazarı olarak açıkladı. Nisan 2022’de Warriors FTX ile ortaklaşa bir NFT koleksiyonu sundu. Koleksiyon FTX’in NFT sitesinde mint’e açıldığı için bu koleksiyondan parça sahibi olmak isteyen kullanıcılar FTX ABD hesabına sahip olmak zorundaydı.

Ayrıca Shaquille O’Neal ile ortaklığı ve oğlu Myles O’Neal ile geliştirdiği Astrals NFT projesi yatırımcıların satışa katılabilmeleri için içerisinde varlık bulundurulan bir FTX hesabına sahip olmaları gerekiyordu.

Takımın yıldızlarından biri olan Stephen Curry Eylül 2021’de FTX ile küresel bir elçilik anlaşması imzaladı. Davada Curry’e değeri FTX’in finansal başarısına bağlı olan FTX hisse senedi veya hisse senedi opsiyonlarından ödeme yapıldığı iddia ediliyor. Stephen Curry eski kripto para borsasını tanıtmak için teşvik aldığı da iddialar arasında yer aldı.

FTX geçen yılın kasım ayında iflasını ilan ettikten sonra Golden State Warriors FTX ile anlaşmasını iptal etti.