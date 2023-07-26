FTX çöküşüyle birlikte merkezi olmayan finans protokollerine ilgi hızlı biçimde artmıştı ve bu beklentileri yukarı çekti. Ancak Pazar günü gelen veriler DeFi işlem hacmindeki erimenin ivme kazandığını gösteriyor. Öte yandan Fed baskısı ve resesyon endişesi yatırımcıları tedirgin ediyor. Peki tüm bunlara rağmen UNI Coin fiyatı yıllık zirvesini görebilir mi?

Uniswap (UNI)

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada yeniden 29.700 dolar seviyesini hedefliyor ve 29.320 dolardan alıcı buluyor. Akşam beklenen kararın açıklanmasıyla birlikte piyasadaki baskının da azalması umuluyor. UNI Coin ise bu süreçte dikkat çeken kripto paralar arasında. Fiyatı 5,8 dolar bulunan Uniswap (UNI) 10 Haziran’daki 3,63 dolarlık son yerel dip seviyesinden toparlanmasından bu yana %50’nin üzerinde artış gösterdi.

20 Temmuz’da, bir saldırganın Kurucu Hayden Adams’ın Twitter hesabının kontrolünü ele geçirmesinin ardından Uniswap ekosistemini korku sardı. Saldırgan daha sonra sayfada sahte bir token talep linki paylaşarak kurbanlarını tuzağına düşürmeye çalıştı. Ertesi gün de CoinList’in hesabının hacklendiğini gördük. Muhtemelen SIM klonlama ile çalınan hesaplar son derece güvenilir profiller. Oldukça profesyonel dolandırıcılık mesajları yayınladığı için de dolandırıcıların işi kolaylaşıyor.

UNI Coin Yorum

Fiyata dönecek olursak Glassnode tarafından derlenen verilere göre, 21 Temmuz ve 26 Temmuz tarihleri arasında borsa cüzdanlarına yatırılan UNI tokenleri 44,5 milyondan 44,8 milyona yükseldi. Bu, borsa rezervlerinde 285.000 tokenlık bir artışı temsil ediyor. Borsalardaki bakiye artışı satış baskısının artma ihtimalini destekler.

IntoTheBlock’un aşağıdaki grafiği, UNI Balina İşlemlerinin 18 Temmuz ile 25 Temmuz arasında nasıl %78 oranında düştüğünü göstermektedir. Nominal olarak, balinalar 18 Temmuz’da 126 işlem gerçekleştirdi. Ancak 25 Temmuz kapanışında, UNI’yi içeren yalnızca 27 Büyük işlem vardı.

Yukarıda belirtilen olumsuzluklar nedeniyle UNI Coin eğer 5,4 doların altına düşerse uzun süreli düzeltme başlayabilir. Öte yandan, boğalar Uniswap uyarılarını umursamaz yükselişi devam ettirirse 7,5 dolar ilk ana hedef gibi görünüyor. Yükseliş senaryosunun gerçekleşmesi için 6,57 dolar direncinin aşılması gerekilecek. BTC fiyatının daha fazla kayıp yaşamaması ve biriken short pozisyonlar yukarı yönlü sürpriz bir hareketin gerçekleşme ihtimalini destekliyor. Olası sürpriz iyimser senaryoda UNI Coin öncülerden olabilir.