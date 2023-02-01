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Ünlü İstihbaratçıdan Bitcoin Yorumu! CIA O Ajanın Peşinde!

ABD ünlü istihbaratçıyı ülkesine getirmek için yoğun çaba harcadı ancak başaramadı. Ünlü isim Bitcoin'e güveniyor.
16:05
1 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyaca ünlü istihbaratçı kral kripto para için önemli yorumlar paylaştı. CIA onun peşinde o ise Bitcoin’in. İtibari para birimlerinin sadece çok az bir kısmı rezerv para birimi sınıfındadır ve dünyanın neredeyse resmi para birimi olan dolar enteresan bir döngünün ortasında. Peki Ünlü ajan neler söyledi?

CIA Ajanı Bitcoin (BTC)

Eski CIA Ajanı ve teknik Uzman Snowden kral kripto para biriminin enflasyon sorununu kolayca çözebileceğinden bahsetti. Snowden ilk olarak Lübnan’ın 1 Şubat’ta para birimini %90 oranında devalüe etmesiyle ilgili bir habere tepki gösterdi. Ünlü ajan, Bitcoin’in doğası gereği sınırlı arza sahip olduğunu söyleyerek onu dijital altın olarak tanımladı. Snowden, Bitcoin’in bugün Lübnan ve geçmişte birçok ülkede yaşanan sorunlara çözüm olacağını düşünüyor.

Ancak bazı kullanıcılar ve Snowden takipçileri, Bitcoin’in son birkaç yıldaki performansını göz önünde bulundurarak güvenlik uzmanına katılmadıklarını söyledi. Bitcoin 2021 yılındaki zirveden sonra değerinin yaklaşık %80’ini kaybetti ve bu da onu gerçekten mükemmel bir ulusal para birimi yapmıyor.

Bitcoin ve Devalüasyon

ABD dünyanın süper gücü ve bundan dolayı sınırsız para basıp buna karşılık oluşturabiliyor. En azından sınırsız bastığı paranın ekonomisine zararını sınırlandırabiliyor ve hatta yeterince uzun vadede Fed politikalarıyla zararları ortadan kaldırıyor. Dünya devletlerinin ABD Dolarına ve tahvillerine sürekli ve yoğun talebi, basılan paranın karşılıksız kalmasını önlüyor. Örneğin aynı şeyi Türkiye yaptığında artan para arzının enflasyonu aynı oranda yükselttiğini görüyoruz. Çünkü dünya devletleri rezervlerinde devasa TL varlıkları, tahvilleri vesair tutmuyor.

Snowden dünyadaki arz sayıda ülkenin ellerindeki siyasi ve askeri güç sebebiyle ekonomiye de hükmetmelerine karşı çıkıyor olacak ki çözüm olarak Bitcoin’i sunuyor. Hepimizin bildiği gibi, El Salvador daha önce Bitcoin’i ülkede ikincil para birimi olarak uygulamaya ve ekonomisini genel olarak dijitalleştirmeye çalıştı. Ne yazık ki, ülkedeki varlıklar değerlerinin neredeyse yarısını kaybettiği için deney planlandığı gibi gitmedi. Arzı sınırlı veya azalan dijital varlıklar aslında geleneksel bir para sisteminde bir sorun haline gelebilir, çünkü arz açısından daha az enflasyonist olmasına rağmen, içsel değer eksikliği uzun vadede bir sorun haline gelebilir.

Buna ek olarak, Bitcoin’in değeri oldukça değişken olup hızlı ve öngörülemez bir şekilde dalgalanmaktadır. Bu da işletmelerin kabul etmesini ve bireylerin ödeme aracı olarak kullanmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca, El Salvador’un deneyiminin de gösterdiği gibi, Bitcoin’in mevcut altyapısı, ulusal bir para birimi olarak işlev görmesi için gereken yüksek hacimli işlemlerin üstesinden gelemez. Öte yandan bugün bile Bitcoin’in değeri dolar üzerinden ölçülüyor. Klasikleşen 1BTC=1BTC söylemi kabul bulmuyor ve gelecekte de bulmayacak. 1BTC=Spekülatif Fiyat ve bu yönüyle Bitcoin’in küresel para birimi olması, Lübnan’ın sorunlarını çözmesi pek mümkün değil.

Özetle, Bitcoin’in mevcut istikrar eksikliği, sınırlı kabulü, ölçeklenebilirlik sorunları, düzenleme zorluğu ve güvenlik endişeleri, onu ulusal bir para birimi olmaya uygunluktan uzaklaştırıyor.

O halde Bitcoin bir değer deposu olarak görülmeli?

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