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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, türev işlem kolu Binance Futures’un TradingView’e entegre edildiğini duyurdu. Entegrasyon ile kullanıcılar Binance hesaplarını TradingView’e bağlayabilecek, doğrudan platform üzerinde USDⓈ-Marjinli alım satım yapabilecekler.

TradingView Entegrasyonu Duyuruldu

Kripto para borsası Binance, türev işlem kolu Binance Futures‘un TradingView’e entegre edildiğini duyurdu. Yapılan entegrasyon ile kripto para borsasının kullanıcıları hesaplarının TradingView’e bağlayabilir, USDⓈ-Marjinli alım satım işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirler.

Entegrasyona ilişkin Binance’dan yapılan duyuruda “Binance Futures, kullanıcıların kapsamlı bir şekilde teknik ve temel analiz yapabilmelerini, alım satımlarını verimli bir şekilde yönetebilmelerini ve aktif bir toplulukla yeni stratejiler öğrenebilmelerini sağlayan bir grafik ve alım satım platformu olan TradingView ile entegre oldu. Bu entegrasyon, Binance kullanıcılarının Binance hesaplarını kullanarak platforma bağlanarak doğrudan TradingView‘in tarayıcı ve masaüstü uygulamalarında USDⓈ-Marjinli alım satım işlem yapmasına imkan tanıyacak.” ifadelerini yer verildi.

TradingView Nedir?

TradingView, kripto paralar ve diğer finansal varlıklar için tarayıcı tabanlı bir grafik platformu ve ekranlayıcıdır. Grafik araçları, Binance’in alım satım kullanıcı arayüzünde yerel olarak da kullanılabilir. Platform üzerinde kripto paralar ve diğer finansal varlıklar için grafik oluşturmanın yanı sıra alım satım stratejilerinizi paylaşabilir ve analizlerinizi canlı yayınlayabilirsiniz.

TradingView, teknik göstergeleri özelleştirme, grafikler oluşturma ve finansal varlıkları analiz etmeye imkan tanıyan gelişmiş bir platformdur. Bu göstergeler, milyonlarca yatırımcının her gün kullandığı modeller, çizgiler ve şekillerdir. TradingView tamamen tarayıcı tabanlıdır ve bir istemci indirilmesine ihtiyaç yoktur. Mobil bir deneyimi tercih eden kullanıcılar platformun iOS ve Android için geliştirilen uygulamalarını indirebilirler.

2011 yılında Westerville, Ohio’da başlatılan TradingView, şu anda 30 milyonun üzerinde geniş bir kullanıcı tabanına hizmet veriyor. Kullanıcılar ücretsiz veya ücretli bir hesapla çeşitli hisse senetlerini, emtiaları ve Bitcoin gibi kripto paraları grafiklendirebilir ve analiz edebilirler. Stratejiler ve şablonlar oluşturduktan sonra, bulgularınızı toplulukla paylaşabilirsiniz. Bu şekilde, diğer TradingView üyelerinden gelen geri bildirimlerle becerilerinizi geliştirebilirsiniz.