First Digital USD (FDUSD) Hong Kong merkezli First Digital tarafından ihraç edilen, değeri ABD dolarının değerine 1:1 oranında endeksli bir stablecoin’dir. FDUSD coin Asya bölgesindeki düzenlemelere göre faaliyet gösterecek şekilde yapılandırılmıştır.

First Digital USD Nedir?

First Digital’in ihraç ettiği First Digital USD veya kısaca FDUSD coin, varlık saklama, müşteri varlıklarının ayrı şekilde tutulması, çıkar çatışmasından kaçınılması ve hack saldırılarından korunma konusunda belirli güvenlik standartlarının belirlenmesi için Hong Kong’un 1 Haziran’da ‘Sanal Varlık Ticaret Platformu Operatörleri için Kılavuz İlkeleri’nin yürürlüğe girmesinden hemen sonra piyasaya sürülmüş bir stablecoindir.

FDUSD coin’in değeri bir ABD doları veya 1:1 oranında ABD dolarının gerçeğe uygun değerine eşdeğer bir varlık tarafından desteklenmektedir. Şirkete göre FDUSD coin’i destekleyen rezervler Asya’daki finans kuruluşlarında ayrı hesaplarda tutulmaktadır. First Digital’e göre FDUSD coin, finansal sözleşmelerin, emanet hizmetlerinin ve sigortanın aracılar olmadan gerçekleştirilmesini sağlayan programlanabilir bir stablecoin olarak hareket etmektedir.

FDUSD Yorum

First Digital, FDUSD coin için mevcut ve gelecekteki geçerli yasa ve yönetmeliklere tam uyum konusunda kararlılık vurgusu yaparak, bölgesel ve denizaşırı düzenleyici kurumlarla yakın bir şekilde çalışmayı hedefleyerek stablecoin’in farklı bölgelerde de kullanılabilirliğini genişletmeyi hedefliyor. Ayrıca, düzenleyici kurumları öngörülebilir gelecekte FDUSD coin ve First Digital’in düzenleyici yaklaşımını şekillendirme konusunda aktif katılım sağlamalarını talep ederek çoğu stablecoin ihraççılarına göre düzenlemelere tam uyum vadediyor.

First Digital’e göre FDUSD coin gibi stablecoin’ler kripto para piyasasına daha fazla fiyat istikrarı getirirken, para transfer aracı olarak hareket ediyor. İhraççı ayrıca FDUSD’nin ülkelerin yerel para birimlerini etkileyen merkez bankası para politikalarına karşı bir koruma sağladığını savunuyor.

First Digital USD’nin kısaltması olan FDUSD coin’in değeri ABD dolarına 1:1 oranında endekslidir. Bu teoride 1 FDUSD’nin her zaman için 1 ABD dolarına karşılık gelmesinin sağlanması hedefleniyor. Kripto veri platformu CoinMarektCap’in sağladığı verilere şu an için dolaşımda 10 milyon 110 bin 415 FDUSD coin bulunuyor ve belirli bir arz sınırı söz konusu değil. Bu FDUSD’nin arzının zaman içinde artacağı anlamına geliyor.

Zamanla daha fazla Blockchain ağı üzerinde konuşlandırılması beklenen FDUSD, şu anda Ethereum ve BNB Chain üzerinde ihraç ediliyor. Bununla birlikte FDUSD coin şu an için yalnızca Binance borsasından alınıp satılabiliyor ve zamanla alınıp satılabildiği kripto para borsasının sayısının artarak çeşitlenmesi bekleniyor.

FDUSD Coin Nasıl Alınır?

FDUSD coin, ürettiği işlem hacmi ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance aracılığıyla hızlı ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmektedir. FDUSD coin satın almak için öncelikle (yoksa) Binance’de bir hesap açmak ve ardından hesaba itibari para yatırmak gerekmektedir. Türk lirası, ABD doları ya da Euro gibi bir itibari paranın kripto para borsasında açılan kullanıcı hesabına yatırılmasının ardından FDUSD coin’in işlem gördüğü işlem çiftleri aracılığıyla alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Binance‘de FDUSD coin işlemleri BNB/FDUSD, FDUSD/BUSD ve FDUSD/USDT paritelerinde 26 Temmuz 2023 tarihinde, saat 11.00’da başlamış durumda.