Litecoin 24 saatte %1,84 yükseldi, fiyat 40,30 ile 45,90 dolar aralığında dengelendi

Litecoin fiyatı, son yükselişin ardından yeni bir işlem aralığı oluşturmaya başladı. Haber hazırlanırken LTC 44,08 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 166,4 milyon dolar, piyasa değeri ise 3,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Son 24 saatte kaydedilen %1,84’lük artış, teknik görünümde toparlanma işaretleriyle birlikte değerlendiriliyor.

Fiyat hareketinde yeni aralık öne çıktı

Kripto analisti Umir Orakzai’nin değerlendirmesine göre Litecoin, önceki sıkışma bölgesinden çıkışın ardından belirlenen yukarı yönlü hedeflere ulaştı ve şimdi yeni bir fiyat bandı oluşturuyor. Analistlerin aktardığına göre öngörülen iki seviyenin de görülmesi, uzun vadeli grafik yapısına ilişkin beklentileri destekledi.

Analist Umir Orakzai’ye göre Litecoin, önceki konsolidasyon bölgesinden çıkış sonrası belirlenen hedeflere ulaştı ve fiyat şimdi yeni bir işlem aralığı oluşturmaya başladı.

Mevcut tabloda fiyatın yaklaşık 40,30 dolar ile 45,90 dolar arasında dengelendiği görülüyor. Bu bant henüz tam olarak netleşmiş değil, ancak son hareketler Litecoin’in altı yıllık dip bölgesinden toparlanma çabası içinde olduğunu ortaya koyuyor.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 44,08 dolar 24 saatlik değişim %1,84 artış Alt seviye 40,30 dolar Üst seviye 45,90 dolar

Lite Strategy yatırımı ekosistem tarafını öne çıkardı

Fiyat görünümünün yanı sıra ağın kullanım alanını genişletmeye dönük bir gelişme de dikkat çekti. Lite Strategy, Litecoin protokolü üzerine kurulan LitecoinVM’ye 1 milyon dolarlık stratejik yatırım yaptığını açıkladı. Şirket, bu adımın akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi gibi alanlarda Litecoin ekosistemini desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Mini sözlük: Zero knowledge L2, ana blokzincirin üzerine kurulan ve işlemleri daha verimli hale getirmeyi amaçlayan ikinci katman yapıları ifade eder. Bu sistemlerde işlemlerin doğruluğu, tüm veriyi açık etmeden kriptografik kanıtlarla teyit edilir.

Açıklanan yatırımın SAFE yapısı üzerinden gerçekleştirildiği, anlaşmada 50 milyon dolarlık yatırım sonrası değerleme tavanı bulunduğu ve LitVM toplam arzının %2’sine kadar token opsiyonu içerdiği aktarıldı. Bunun yanında Lite Strategy’nin proje yönetimine ilişkin bazı yetkiler elde edeceği ve Stratejik Danışma Komitesi’ne erişim sağlayacağı belirtildi.

Lite Strategy, bu yatırım sayesinde Litecoin ağının gelişimine daha doğrudan bağlandığını ve programlanabilir katmanın LTC hazinesinin yönetimini daha verimli hale getirebileceğini açıkladı.

Uzun vadeli kullanım alanı tartışılıyor

Şirkete göre programlanabilir bir katmanın eklenmesi, yalnızca teknik kapasiteyi artırmakla kalmayabilir, aynı zamanda Litecoin’in uzun vadeli kullanım senaryolarını da çeşitlendirebilir. Bu yaklaşımda daha yüksek faydanın zaman içinde talebi desteklemesi bekleniyor.

Bununla birlikte haberde yer verilen değerlendirmeler piyasa analizi ve fiyat beklentileri niteliği taşıyor. Kripto para piyasalarında yüksek oynaklık sürerken, fiyat hareketlerinin kesinlik taşımadığı da vurgulanıyor.