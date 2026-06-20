UNI 10 dolara giden eşiğe yaklaştı! Uniswap cephesinde hangi gelişmeler izleniyor?

Uniswap’in yerel tokeni UNI, son dönemde izlenen uzun vadeli düşüş eğilimi direncinin hemen altında sıkışık bir seyir izliyor. Piyasadaki son fiyat hareketleri, bu seviyenin teknik açıdan kritik bir eşik olduğunu gösterirken, olası bir kırılmanın yön konusunda belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Fiyatta kritik direnç bölgesi öne çıktı

Haberde yer alan verilere göre UNI, yazım sırasında 3,01 dolardan işlem gördü. Tokenin 24 saatlik işlem hacmi 225,43 milyon dolar, piyasa değeri ise 1,87 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte görece dengeli bir görünüm dikkat çekerken, fiyat yapısı ile ağ tarafındaki gelişmeler yükseliş ihtimalini gündemde tutuyor.

Token Talk verileri, UNI fiyatının son aylarda birçok kez yükselişi durduran uzun vadeli bir direnç çizgisini yeniden test ettiğine işaret etti. Fiyatın bu bariyerin hemen altında yataylaşması, piyasada baskının biriktiğine yönelik teknik bir görünüm oluşturdu.

UNI fiyatı, son aylarda yükseliş denemelerini defalarca geri çeviren uzun vadeli düşüş eğilimi direncine baskı yapıyor. Bu bölgenin işlem hacmi desteğiyle aşılması halinde fiyat yapısında değişim görülebilir ve yükseliş yönlü bir dönüş gündeme gelebilir.

Analistlere göre bu direnç bölgesinin güçlü hacimle aşılması durumunda UNI için yapısal bir değişim başlayabilir. Böyle bir senaryoda mevcut düşüş eğiliminin zayıflaması ve fiyatın daha yüksek seviyelere yönelmesi beklenebilir. Haberde, momentumun korunması halinde 10 dolar seviyesine kadar uzanabilecek bir hareket olasılığına da dikkat çekildi.

Uniswap, Arc entegrasyonuyla stabilcoin odaklı genişliyor

Fiyat görünümünün yanında, Uniswap tarafındaki ağ genişlemesi de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Uniswap, merkeziyetsiz borsa altyapısıyla öne çıkan en büyük DeFi protokollerinden biri olarak biliniyor. Paylaşılan bilgilere göre stabilcoinler, fiyat istikrarları sayesinde merkeziyetsiz finans ekosisteminde likidite, işlem ve mutabakatın temel unsurları haline geldi.

Bu eğilime paralel olarak Uniswap’in, protokolünü, uygulamalarını ve API altyapısını stabilcoinlere ayrılmış özel bir zincir olan Arc tarafına genişlettiği aktarıldı. Bu adımın, daha verimli likidite yapıları oluşturma ve işlem altyapısını belirli kullanım alanlarına göre optimize etme amacını taşıdığı belirtiliyor.

Mini sözlük: Arc, stabilcoin işlemleri için özelleştirilmiş bir zincir yapısı olarak tanımlanıyor. Bu tür yapılar, fiyat kaymasını azaltmaya ve belirli varlık türlerinde daha verimli likidite sunmaya odaklanıyor.

Haberde Arc’ın, fiyat kaymasını en aza indirmeyi hedefleyen özel likidite yapıları sunduğu ve stabilcoin piyasalarındaki en verimli işlem alanları etrafında tasarlandığı belirtildi. Uniswap’in bu zinciri kullanarak hem işlem modelini hem de geliştirici araç setini güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Bu gelişmenin, DeFi alanında belirli finansal kullanım senaryolarına odaklanan uzmanlaşmış zincirler ve likidite ağlarına yönelik daha geniş eğilimle uyumlu olduğu ifade edildi. Haberde yer alan değerlendirmeler piyasa analizi ve fiyat beklentileri içerirken, bunların kesinlik taşımadığı da vurgulandı.