Zcash cephesinde kritik güncelleme hazırlığı! Ironwood öncesi hangi detaylar öne çıkıyor?

Zcash ağında planlanan Ironwood hard fork’u öncesinde, geliştiricilerin Orchard havuzuyla bağlantılı bir güvenlik açığını yamaladığı bildirildi. Güncelleme, özellikle korumalı ZEC tutan kullanıcılar açısından önem kazandı. Donanım cüzdan üreticisi Keystone da bu ağ değişimine yönelik hazırlıklarını hızlandırdı ve Ironwood desteğinin ilk günden sunulacağını açıkladı.

Orchard yaması geçiş sürecini öne çıkardı

Zcash ekibi, ağdaki korumalı işlemleri destekleyen Orchard havuzuna bağlı bir zafiyet tespit etti ve buna yönelik düzeltmeyi devreye aldı. Söz konusu adım, ekosistem Ironwood hard fork’una hazırlanırken geldi. Bu nedenle güncelleme yalnızca teknik bir bakım adımı değil, aynı zamanda ağ geçişinin sorunsuz yürütülmesi açısından da dikkat çekici bulundu.

Mini sözlük: Orchard, Zcash ağında korumalı işlemler için kullanılan havuz yapısını ifade eder. Hard fork ise bir blokzincir ağında kuralların değiştiği ve cüzdanlar ile uygulamaların yeni sürüme uyum sağlamasının gerektiği güncelleme türüdür.

Cüzdan sağlayıcıları ile uygulamaların, ağdaki değişiklikler yürürlüğe girmeden önce sistemlerini güncellemesi gerekiyor. Bu hazırlığın, geçiş sırasında hizmet aksaklıklarının önüne geçebileceği değerlendiriliyor. Kullanıcıların da Ironwood öncesinde kullandıkları cüzdan ve uygulamaların uyumluluğunu yakından izlemesi bekleniyor.

Keystone, Zcash ekibi ile geliştiricilerin Orchard havuzundaki açığı hızlı ve isabetli biçimde tespit edip yamaladığını belirterek, kullanıcıların zincirlerinden beklediği yaklaşımın da bu olduğunu vurguladı.

Keystone ilk gün desteği vermeyi planlıyor

Keystone, bir sonraki firmware güncellemesiyle Ironwood desteğini ilk günden sunmayı hedeflediğini duyurdu. Bu hazırlığın, ZEC varlıklarını kendi saklamasında tutan donanım cüzdan kullanıcılarına önceden hareket alanı sağlayacağı ifade edildi. Şirket, kripto varlıklar için donanım cüzdan çözümleri sunan bir teknoloji sağlayıcısı olarak biliniyor.

Açıklamaya göre, zodl uygulaması gerekli desteği eklediğinde kullanıcılar korumalı ZEC varlıklarını Orchard yapısından Ironwood’a taşıyabilecek. Bununla birlikte sürecin son takvimi, uygulama tarafındaki hazırlığın tamamlanmasına bağlı olacak. Donanım cüzdanlar, anahtarların çevrim dışı saklanması nedeniyle özellikle kendi saklamasını tercih eden kullanıcılar tarafından yaygın biçimde kullanılıyor.

Nexus uygulamasında Zcash araçları genişliyor

Keystone yalnızca firmware tarafında değil, Nexus uygulamasında da Zcash desteğini genişletiyor. Uygulamaya güncellenmiş bir consensus branch ID eklenecek. Bu değişikliğin, ağ ile tam uyumluluğu desteklemesi amaçlanıyor.

Buna ek olarak Nexus uygulamasında TEX adresleri için daha geniş destek sunulacak. Haberde, TEX adreslerinin borsa kullanımıyla bağlantılı şeffaf adresler olduğu belirtildi. Bu güncelleme, şeffaf transfer gerektiren platformlarla etkileşim kuran kullanıcılar için işlevsel olabilir.

T3 şeffaf adres desteğinin de ekleneceği aktarıldı. T3 adresleri çoklu imzalı cüzdan kullanımıyla ilişkilendiriliyor. Tüm bu adımlar birlikte değerlendirildiğinde, Keystone kullanıcılarının Ironwood sonrasında Zcash ağındaki daha geniş işlem senaryolarına hazırlanmasının amaçlandığı görülüyor. Bundan sonraki süreçte gözler hem zodl uygulamasındaki desteğe hem de hard fork için açıklanacak nihai takvime çevrildi.