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Ethereum (ETH)

Arthur Hayes 4 günde aldığı 6.000 ETH’yi 606 bin dolar zararla sattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Arthur Hayes, son dört günde aldığı 6.000 ETH'yi 1.690 dolardan satarak 606 bin dolar zarar yazdı.
  • 📉 $ETH şu anda 1.700 dolar çevresinde kalırken teknik göstergeler kısa vadede baskının sürdüğünü gösterdi.
  • 🐋 Buna karşılık K3 Capital ve Chun Wang bağlantılı cüzdan aynı dönemde toplam 17.650 ETH topladı.
  • 📊 Piyasada şimdi 1.500 dolar ile 1.800 dolar arasındaki bandın hangi yönde kırılacağı izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, son günlerde topladığı Ethereum pozisyonunu zararla kapattı. Zincir üstü verileri derleyen Lookonchain’e göre Hayes, ortalama 1.793 dolardan aldığı yaklaşık 5.900 ETH’nin ardından 6.000 ETH’yi ortalama 1.690 dolardan satarak yaklaşık 606 bin dolar zarar yazdı. Toplam satış tutarı 10,14 milyon dolar olarak hesaplandı.

İçindekiler
1 Hayes satışa geçti, diğer büyük cüzdanlar alım yaptı
2 Ethereum 1.700 dolar çevresinde kritik bölgede kaldı
3 İzlenen destek ve direnç seviyeleri netleşti

Hayes satışa geçti, diğer büyük cüzdanlar alım yaptı

Lookonchain verilerine göre Hayes’in son işlemleri, kısa vadede daha temkinli bir pozisyon aldığını gösterdi. Kripto para piyasasında uzun süredir yakından izlenen Hayes, daha önce zayıf fiyat seviyelerinde alım yapıp yükselişlerde satışa yönelen işlemleriyle biliniyordu. Bu nedenle son zararlı çıkış, piyasa katılımcılarının dikkatini çekti.

Lookonchain paylaşımında, Arthur Hayes’in son dört günde ortalama 1.793 dolardan 5.900 ETH topladığını, ardından 6.000 ETH’yi 1.690 dolardan satarak yaklaşık 606 bin dolar zarar ettiğini aktardı.

Aynı zaman diliminde başka büyük yatırımcıların ise ters yönde hareket ettiği görüldü. K3 Capital, Binance’ten 10.000 ETH çekti. Chun Wang ile bağlantılı olduğu belirtilen bir cüzdan da ek olarak 7.650 ETH aldı. Böylece iki işlemde toplam 17.650 ETH birikimi gerçekleşti. Bu tablo, bazı büyük oyuncuların mevcut fiyat aralığını alım fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret etti.

Mini sözlük: Lookonchain, blokzincir üzerindeki cüzdan hareketlerini izleyip büyük transferleri ve alım satım akışını paylaşan bir zincir üstü veri platformudur.

TarafİşlemMiktarFiyat/Değer
Arthur HayesSatış6.000 ETH1.690 dolar, 10,14 milyon dolar
K3 CapitalÇekim10.000 ETH16,9 milyon dolar
Chun Wang bağlantılı cüzdanAlım/çekim7.650 ETH12,9 milyon dolar

Ethereum 1.700 dolar çevresinde kritik bölgede kaldı

Ethereum, son işlemlerde 1.700 dolar civarında seyretti. Bu seviye, nisan ayında görülen 2.400 dolar üzerindeki tepenin belirgin biçimde altında kalırken, haziran dibindeki 1.507 doların ise üzerinde bulunuyor. Grafiklerde 1.703 dolar civarındaki yüzde 78,6 Fibonacci düzeltme bölgesi öne çıktı.

Teknik göstergeler kısa vadede baskının sürdüğüne işaret etti. Göreceli Güç Endeksi 50 eşik seviyesinin altında kalırken, MACD göstergesi de negatif bölgede seyrini korudu. Analistler bu görünümün aşağı yönlü ivmenin henüz zayıflamadığını gösterdiğini belirtti.

Team LAMBO değerlendirmesinde, Ethereum için 1.500 dolar ile 1.800 dolar arasında belirgin bir işlem aralığı oluştuğunu, bu bandın hangi yönde kırılacağının bir sonraki hareket üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

İzlenen destek ve direnç seviyeleri netleşti

CoinGlass verilerine göre likidite yoğunluğu 1.780 dolar ile 1.820 dolar aralığında kümelendi. Özellikle 1.800 dolar seviyesi, emir derinliği açısından güçlü bir direnç bölgesi olarak öne çıktı. Fiyatın bu alanın üzerine kalıcı biçimde çıkması halinde 1.856 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

Buna karşılık 1.700 dolar çevresindeki desteğin kaybedilmesi durumunda piyasanın ilk olarak 1.620 dolara, ardından haziran ayındaki 1.507 dolar dibine odaklanabileceği değerlendirildi. Dört saatlik grafiklerde Ethereum’un mayıs başından bu yana yükseliş denemelerini sınırlayan aşağı eğimli trend çizgisinin altında işlem görmesi de dikkat çekti.

Haberde ayrıca Hayes’in yakın dönemde Worldcoin, Hyperliquid ve NEAR Protocol varlıklarında da satış yaptığı belirtildi. Bu işlemler, portföy genelinde daha savunmacı bir yaklaşım benimsediği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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