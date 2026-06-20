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Kripto Para

Avrupa Birliği 2027’den itibaren nakit ödemelere 10 bin euro sınırı ve kripto işlemlerine daha sıkı kimlik kuralı getirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Avrupa Birliği, 2027 Temmuz ayından itibaren 10 bin euronun üzerindeki ticari nakit ödemeleri yasaklayacak.
  • 📌 Yeni kurallar, kripto platformlarında anonim hesapları kaldıracak ve bazı işlemlerde kimlik denetimini sıkılaştıracak.
  • 💶 3 bin eurodan başlayan nakit işlemler kimlik kontrolüne tabi olacak, bazı kripto işlemlerinde ise 1.000 euro eşiği öne çıkacak.
  • 🪙 Düzenleme, özel cüzdanlar arasındaki transferleri kapsam dışı bırakırken $BTC gibi varlıkların saklandığı platformlara yeni yükümlülükler getirecek.
İlayda Peker
İlayda Peker

Avrupa Birliği, mali suçlarla mücadeleyi amaçlayan yeni kara para aklamayı önleme kuralları kapsamında, Temmuz 2027’den itibaren nakit ve kripto varlık işlemlerine daha sıkı denetim uygulanacağını duyurdu. Düzenlemeler, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 2024/1624 sayılı tüzükte yer alıyor.

İçindekiler
1 Nakit ödemelerde yeni sınır uygulanacak
2 Kripto hizmet sağlayıcıları için denetim artacak
3 Özel cüzdanlar kapsam dışında kaldı

Nakit ödemelerde yeni sınır uygulanacak

Yeni çerçeveye göre, Avrupa Birliği genelinde mal ve hizmetler için yapılan 10 bin euronun üzerindeki ticari nakit ödemeler yasaklanacak. Üye ülkeler isterlerse bu eşiği daha da aşağı çekebilecek. Düzenlemeye göre, denetime tabi bankalara yapılan para yatırma işlemleri ise bu sınırın dışında tutulacak.

Avrupa Birliği’nin yeni kara para aklamayı önleme kuralları, 2027 Temmuz ayından itibaren mal ve hizmet ödemelerinde 10 bin euro tavanı getirirken kripto işlemlerinde kimlik doğrulama yükümlülüklerini de sıkılaştırıyor.

Bunun yanında, 3 bin eurodan başlayan nakit işlemlerde kimlik kontrolü gerekecek. Böylece yetkili kurumların yüksek tutarlı finansal hareketleri daha yakından izlemesi hedefleniyor. AB, bu adımların kara para aklama riskini azaltmaya katkı sağlayacağını belirtiyor.

Düzenlemenin kapsamı yalnızca finans sektörüyle sınırlı kalmıyor. Lüks tüketim şirketleri, futbol kulüpleri, kitlesel fonlama platformları ve yatırım yoluyla oturum ya da vatandaşlık hizmeti sunan yapılar da kuralların kapsamına alındı. Ayrıca şirketler ve varlıklar üzerindeki nihai faydalanıcı sahipliğe ilişkin şeffaflık şartları da genişletildi.

Kripto hizmet sağlayıcıları için denetim artacak

Yeni kurallar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için de önemli değişiklikler içeriyor. Düzenlemeye göre, denetime tabi platformlarda anonim kripto hesaplarına izin verilmeyecek. Borsalar ve benzeri hizmet sağlayıcılar, tüm müşterilerin kimliğini doğrulayabilecek sistemler kurmak zorunda kalacak.

Mini sözlük: Müşterini tanı, finans kuruluşlarının müşterilerinin kimliğini doğrulamasını ve işlemlerini risk açısından izlemesini gerektiren uyum sürecidir. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ise alım satım, saklama veya transfer hizmeti sunan lisanslı platformları kapsar.

Metinde yer alan kurallara göre, 1.000 euronun üzerindeki bazı kripto işlemlerinde daha sıkı kontrol mekanizmaları devreye girecek. Daha düşük tutarlı işlemlerde de kimlik doğrulaması istenebilecek, ancak bunun her durumda zorunlu olup olmayacağı işlem türüne göre değişecek.

Düzenleme, işlemlerde gizliliği artırmaya yönelik araçlara da odaklanıyor; platformların işlem izini belirsizleştiren hesap ya da hizmetleri sunmasına izin verilmeyecek.

Özel cüzdanlar kapsam dışında kaldı

Düzenleme, gizlilik odaklı kripto paraların bireysel olarak elde tutulmasını doğrudan yasaklamıyor. Ancak denetime tabi borsalar ve saklama kuruluşları, bu varlıkları listeleme, destekleme veya bunlara hizmet sunma konusunda daha sınırlı hareket edebilecek.

Öte yandan, kişisel cüzdanlar arasındaki doğrudan transferler bu kimlik doğrulama kurallarının kapsamına alınmadı. Buna karşılık, sınır ötesi kripto faaliyetlerinde hizmet sağlayıcıların daha güçlü kontrol mekanizmaları kurması beklenecek. Düzenlemelerin yürürlüğe girmesine kadar finans kuruluşları ile kripto şirketlerinin sistemlerini yeni yükümlülüklere uyarlaması gerekecek.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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