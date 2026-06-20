8 milyon dolarlık kripto soygununda kritik dönemeç! Minnesota’daki dosyada neler yaşandı?

ABD’nin Minnesota eyaletinde geçen yıl bir aileye silah zoruyla yapılan ve 8 milyon dolarlık kripto varlığın gasp edildiği olayda iki kardeş suçunu kabul etti. Federal savcılığın açıklamasına göre Isiah Angelo Garcia ile Raymond Christian Garcia, ticarete soygun yoluyla müdahale suçlamasını kabul eden bir beyan verdi. Bu suçlama, her bir sanık için en fazla 20 yıl federal hapis cezası öngörüyor.

Savcılığın dosyasındaki suçlamalar

Minnesota Bölgesi ABD Savcılığı, iki kardeşin 19 Eylül 2025’te Teksas’tan Minnesota’ya giderek mağduru ve ailesini silahla tehdit ettiğini belirtti. Savcılara göre saldırganlar, mağduru çevrim içi hesapları ile donanım cüzdanlarındaki kripto varlıkları transfer etmeye zorladı.

ABD Savcısı Daniel Rosen, bugün verilen suç kabul beyanlarının, sanıkların yaptıkları seçimler nedeniyle hesap vermesini sağlama kararlılıklarını yansıttığını belirtti.

Soruşturma dosyasına göre mağdurun eşi ve oğlu aile evinde yaklaşık dokuz saat alıkonuldu. Mağdur ise yaklaşık üç saat uzaklıktaki bir aile kulübesine götürüldü ve burada 8 milyon dolarlık kripto transferini yapmaya zorlandı.

Polis müdahalesi ve deliller

Olay, mağdurun oğlunun acil yardım çağrısı yapabilmesi üzerine ortaya çıktı. Bu çağrı Washington County şerif yardımcılarına ulaştı. Daha sonra yürütülen çalışmada bir tüfek ile bir av tüfeği bulundu. Güvenlik kamerası görüntüleri ve diğer delillerin de kardeşleri olayla ilişkilendirdiği aktarıldı.

Sanıklar, suç kabul beyanlarında mağdurları soymak amacıyla ateşli silahlarla tehditte bulunduklarını da kabul etti. İki kardeşin 8 milyon doların üzerinde tazminat ödemeyi kabul ettiği bildirildi. Ceza duruşmalarının tarihi ise henüz açıklanmadı.

Kripto sahiplerini hedef alan saldırılarda artış

Bu dava, kripto varlık sahiplerini hedef alan fiziksel saldırı ve kaçırma vakalarına ilişkin daha geniş bir tabloya da işaret ediyor. Blokzincir güvenlik şirketi CertiK, Şubat ayında yayımladığı değerlendirmede kripto bağlantılı saldırı ve kaçırma olaylarının 2025’te önceki yıla göre %75 arttığını duyurdu. 2026’nın ilk dört ayında bu tür olaylardan kaynaklanan tahmini kaybın 101 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

Mini sözlük: Donanım cüzdanı, kripto varlıkların internet bağlantısından bağımsız bir cihazda saklanmasını sağlayan fiziksel cüzdandır. CertiK ise blokzincir projeleri için güvenlik incelemeleri ve olay takibi yapan bir siber güvenlik şirketidir.

ABD’de mayıs ayında da kripto sahiplerini hedef alan şiddet içeren bir dizi soygunla bağlantılı üç kişi hakkında en az 6,5 milyon dolarlık hırsızlık suçlaması içeren iddianame açılmıştı. Savcılara göre bu kişiler, teslimat görevlisi gibi davranarak evlere girmiş ve mağdurları kripto transferine zorlamıştı.

Uluslararası ölçekte dikkat çeken eğilim

Kripto varlık sahiplerine yönelik bu tür saldırıların artması Avrupa’da da dikkat çekiyor. Fransa’da İçişleri Bakanı nezdinde görev yapan Bakan Temsilcisi Jean Didier Berger, nisan ayında Paris Blockchain Week sırasında, bu saldırılara karşı önleyici adımlar atıldığını ve binlerce kişinin kayıt yaptırdığı bir önleme platformunun devreye alındığını söylemişti.

Minnesota’daki son gelişme, savcıların kripto sahiplerini hedef alan organize ve silahlı suçlara karşı yürüttüğü daha geniş mücadelenin son halkalarından biri olarak kayda geçti.