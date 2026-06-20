Ethereum 1.700 ila 1.750 dolar desteğini korumaya çalışırken analistler 1.580 dolar riskine işaret etti

Ethereum son 24 saatte zayıf bir seyir izlerken 1.708 dolar civarında işlem gördü. Fiyatın üst bantlardan sert biçimde geri çekilmesinin ardından piyasa dikkatini yeniden 1.700 ila 1.750 dolar aralığındaki destek bölgesine çevirdi. Bu alan, daha önce alıcıların devreye girdiği seviye olması nedeniyle kısa vadeli görünüm açısından öne çıkıyor.

Haftalık görünümde destek bölgesi izleniyor

X platformunda paylaşım yapan analist BATMAN’in yayımladığı haftalık grafiğe göre Ethereum önemli destek ve direnç seviyeleri arasında hareket ediyor. Grafikte öne çıkan başlık, fiyatın güçlü bir destek bölgesinin üzerinde kalmaya devam etmesi ve haftalık göstergelerde yükseliş uyumsuzluğunun oluşmaya başlaması oldu. Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için kullanılan en büyük blockchain ağlarından biri olarak biliniyor.

BATMAN’in değerlendirmesine göre haftalık göstergelerde oluşan yükseliş uyumsuzluğu, aşağı yönlü ivmenin zayıfladığına işaret edebilir; buna karşın olası toparlanmanın hemen başlaması beklenmeyebilir.

Bu yapı, satış baskısının hız kaybettiğine işaret etse de görünümün tamamen güçlendiği anlamına gelmiyor. Analiste göre Ethereum’un daha belirgin bir toparlanma denemesi öncesinde destek bölgesi çevresinde bir süre daha yatay seyretmesi gerekebilir.

Kısa vadede 1.700 dolar eşiği belirleyici olabilir

Ted Pillows, Ethereum’un 1.700 ila 1.750 dolar bandı üzerinde tutunmaya çalıştığını belirtti. Bu aralık kısa vadede ana taban bölgesi olarak görülüyor. Fiyat bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece toparlanma senaryosunun masada kalabileceği, yukarıda ise 1.820 ve 1.870 dolar seviyelerinin ilk direnç alanları olarak öne çıktığı aktarılıyor.

Seviye Önemi 1.700 ila 1.750 dolar Ana kısa vadeli destek 1.820 dolar İlk yukarı yönlü hedef 1.870 dolar İkinci direnç bölgesi 2.000 ila 2.050 dolar Daha güçlü toparlanma alanı 1.580 dolar Aşağı yönlü risk seviyesi

Ethereum 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 2.000 ila 2.050 dolar bandına doğru alan açılabileceği belirtiliyor. Buna karşılık 1.700 doların altına sarkılması halinde 1.580 dolara doğru daha derin bir geri çekilme ihtimali gündeme gelebilir.

Likidite haritası daha derin sarkma olasılığını dışlamıyor

Ted Pillows tarafından paylaşılan likidite haritası, aşağı yönlü likiditenin önemli bölümünün alınmış olabileceğini gösterse de 1.300 ila 1.400 dolar bölgesine doğru son bir sarkma ihtimalinin sürdüğünü ortaya koydu. Bu görünüm, Ethereum’un dip bölgesine Bitcoin’den daha yakın olabileceği yorumlarını desteklese de son bir likidite temizliği olasılığı tamamen ortadan kalkmış değil.

Analistlere göre 1.700 doların korunması ve direnç seviyelerinin yeniden aşılması dip oluşumu tezini güçlendirebilir; ancak 1.580 doların altı yeni bir zayıflama alanı oluşturabilir.

Saatlik grafikte zayıflama sinyali öne çıktı

Ali Charts’ın paylaştığı kısa vadeli grafikte Ethereum’un yükselen kanal yapısını aşağı kırdığı ve 200 saatlik basit hareketli ortalamanın altında işlem gördüğü belirtildi. Bu tablo, kısa vadeli piyasa yapısının bozulduğuna işaret ediyor. Zayıflığın sürmesi halinde 1.580 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Buna karşılık 1.750 dolar ve ardından 1.840 doların aşılması, satıcılı görünümü zayıflatabilir.

Genel tabloda 1.700 ila 1.750 dolar bandı korunursa 1.850 dolar ilk ciddi toparlanma eşiği olarak izlenecek. Bu seviyenin üzerinde ise 2.000 ila 2.050 dolar bölgesi gündeme gelebilir. Ancak 1.700 doların kaybedilmesi durumunda 1.660 ve 1.580 dolar seviyeleri kısa vadede öne çıkan destek alanları olacak. 1.580 doların da altına inilirse piyasanın dikkati 1.400 ila 1.300 dolar bandına yönelebilir.