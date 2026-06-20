Solana yeni stake hesapları için asgari tutarı 18 Haziran 2026 itibarıyla 1 SOL’a yükseltti

Solana ağında yeni açılacak stake hesapları için asgari delegasyon tutarı 1 SOL oldu. SIMD-0490 adı verilen ağ düzeyindeki değişiklik 18 Haziran 2026’da devreye girdi. Düzenleme yalnızca güncellemeden sonra oluşturulan yeni stake hesaplarını kapsıyor. Mevcut stake hesapları ve aktif delegasyonlar ise aynı şekilde devam ediyor.

Yeni hesaplar için 1 SOL sınırı geldi

Ağdaki değişiklik, Solana’nın genel olarak daha düşük kira maliyetlerine yöneldiği bir dönemde yürürlüğe alındı. Kira maliyetlerinin gerilemesi, yeni hesap açmayı daha ucuz hale getirebileceği için çok düşük maliyetli hesap üretiminin önünü açabiliyor. Bu da ağ tarafında istenmeyen yoğunluk ve kötüye kullanım riskini artırabileceğinden, yeni stake hesapları için 1 SOL’lük taban şartı getirildi.

Bu çerçevede 18 Haziran 2026 sonrasında açılan herhangi bir yeni stake hesabının en az 1 SOL içermesi gerekiyor. Bunun altındaki yeni delegasyonlar güncellenen asgari eşiği karşılamıyor. Özellikle varlıklarını çok sayıda küçük hesaba bölerek stake eden kullanıcıların bundan sonra daha farklı bir yapı kurması gerekebilir.

Everstake tarafından paylaşılan duyuruda, Solana ağındaki SIMD-0490 değişikliğinin 18 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girdiği ve asgari stake delegasyonunun yalnızca yeni hesaplar için 1 SOL’a çıktığı belirtildi.

Mevcut stake sahipleri değişiklikten etkilenmiyor

Halihazırda SOL stake eden kullanıcıların ek işlem yapması gerekmiyor. Güncelleme öncesinde oluşturulan stake hesapları geçerliliğini koruyor ve mevcut delegasyonlar eski koşullarla çalışmayı sürdürüyor. Bu nedenle değişiklik, yalnızca yeni hesap açmayı planlayan kullanıcılar açısından doğrudan önem taşıyor.

Solana, yüksek hız ve düşük işlem maliyeti hedefiyle öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Son düzenleme de ağın teknik maliyet yapısı ile kullanıcı davranışları arasındaki dengeyi korumaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Everstake, Solana için Blockspace ürününü duyurdu

Öte yandan doğrulayıcı hizmetleri sağlayan Everstake, Solana işlemlerine erişim için Blockspace adlı yeni ürününü tanıttı. Şirket, bu çözümün doğrulayıcılar, yatırımcılar, arama yapan gelişmiş piyasa katılımcıları ve merkeziyetsiz finans protokolleri için tasarlandığını aktardı.

Everstake’e göre Solana’daki başarısız işlemlerin önemli bir bölümü zincire ulaşmadan eleniyor. Bazı işlemler RPC katmanında ya da QUIC el sıkışma aşamasında düşerken, bazıları zamanlayıcı tarafında veya blockhash penceresi kapandıktan sonra başarısız oluyor. Özellikle yoğun dönemlerde bu durum, ağ erişimi konusunda belirleyici hale gelebiliyor.

Mini sözlük: QUIC, internet üzerinden düşük gecikmeli ve daha hızlı veri aktarımı için kullanılan bir iletişim protokolüdür. RPC ise kullanıcı uygulamaları ile blokzincir düğümleri arasında istek ve veri akışını sağlayan erişim katmanını ifade eder.

Everstake, birçok başarısız Solana işleminin bir bloğa hiç ulaşmadığını, bu işlemlerin RPC, QUIC el sıkışması, zamanlayıcı veya blockhash penceresi gibi aşamalarda erkenden elenebildiğini aktardı.

Şirket, Blockspace’i dört ürünlü iki taraflı bir pazar yapısı olarak konumlandırıyor. Buna göre doğrulayıcılar altyapı sağlarken, ağ kullanıcıları da platform üzerinden toplu erişim satın alabiliyor. Duyuruda, ürünün Solana ağındaki işlem erişimini daha düzenli hale getirmeyi hedeflediği kaydedildi.