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Popüler Altcoin’de Son Durum: Beklentiler Meyvesini Vermiyor Mu? 

Hem blok ödülü yarılanması hem yeni güncellemeler ile artması beklenen popüler altcoin’de düşüş hareketleri görülmeye devam ediyor. 
11:40
4 Mart 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hem blok ödülü yarılanması hem yeni güncelleme haberlerine rağmen Litecoin (LTC) yükseliş beklentilerini karşılamıyor gibi görünüyor. 2 Mart’ta yapılan resmi bir duyuruya göre yeni bir sürüm olan Litecoin Core 0.21.2.2 yükseltmesi yayınladı. Yeni sürüm, önceki sürümleri etkileyen önemli bir güvenlik güncellemesi içeriyordu. Sürüm ayrıca node ve ağ güvenliklerini güçlendiren düzeltmeler de içeriyordu.

Litecoin Madencilik Faaliyetleri

Güncelleme yayınlanırken, LTC’nin madencilik alanında da büyüme yaşandı. Coinwarz’ın verilerine göre, LTC’nin ağ hashrate’i çok büyük sayılmayacak bir artış kaydetti. Hashrate’deki artış genellikle ağa yeni madencilerin katıldığı şeklinde yorumlanıyor.

Öte yandan bu yılın başından beri, LTC madencilik alanının, kripto para fiyatı önemli ölçüde arttığı için geliştiği düşünülüyor. Ancak uzman isimlere göre, LTC’nin fiyatı düştüğü için madencilerin ilgisi yakında sona erebilir ve bu da bir düşüşü tetikleyebilir.

Bunlara ek olarak Ayılar CoinMarketCap’e göre, LTC’nin fiyatı yalnızca 24 saat içinde %7’nin üzerinde düşerek kripto alanında deyim yerindeyse alarm verdi. LTC,yazının yayına hazırlandığı sırada 6,45 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri ile 89,12 dolardan işlem görüyor. LTC‘nin günlük grafiği, ayıların piyasaya girdiğini ve kripto paranın fiyatını düşürdüğünü gösteriyor.

LTC Teknik Göstergeler

LTC’nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr işaretin daha da altına yöneldi. Chaikin Para Akışı (CMF) da bir düşüş kaydetti. LTC’nin fiyatı Bollinger Bantlarının alt ucuna dokundu ve bu da kripto paranın fiyatının yüksek bir volatilite bölgesine girmek üzere olduğunu gösteriyor olabilir. Ayrıca MACD‘nin verileri de piyasada düşüş eğilimi olduğunu ortaya koyarak önümüzdeki günlerde bu eğilimin devam etme ihtimalini daha da artırmış olabilir.

Öte yandan analistlere göre LTC’nin günlük grafiğinde olduğu gibi, blok zincirinin metrikler cephesindeki performansı da endişe verici görünüyor. LTC’nin fiyat düşüşüne, düşüş trendini meşrulaştıran hacimdeki büyük bir artış eşlik etti. Fiyat düşüşü sayesinde, LTC’nin günlük on-chain kâr işlem hacmi de düşüş kaydetti.

Ek olarak LTC’nin DyDx fonlama oranının 3 Mart’ta keskin bir şekilde düşmesiyle türev piyasasından gelen talep de azaldı. Bunun da ötesinde, LTC etrafındaki olumsuz duygular, son zamanlarda azalan yatırımcı güvenini yansıtan metriklerin yükselmesiyle endişeleri artırdı.

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