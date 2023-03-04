Polygon ağının yerel varlığı ve Türklerin gözdesi MATIC, günlük zaman dilimi grafiğinde 1,53 dolardaki direncinden V şeklinde düşmeye devam ediyor. Altcoin için sırada ne var? Gelin daha yakından bakalım.

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Polygon ağının yerel varlığı ve Türklerin gözdesi MATIC, günlük zaman dilimi grafiğinde 1,53 dolardaki direncinden V şeklinde düşmeye devam ediyor. Bu tür bir düşüş, yönlü bir düşüşe ve satıcıların kontrolüne işaret ediyor olması bakımından sert bir düşüş olabilir. MATIC fiyatı şimdiye kadar son iki haftada yüzde 24,5 değer kaybetti ve 1,175 dolardaki desteğine düştü. İşte bu desteğin bu altcoin’in yakın geleceğini nasıl etkileyebileceğinin analizi.

Polygon Fiyat Analizi

Kripto para piyasasında devam eden düzeltme aşamasının ortasında MATIC fiyatı geçmişteki son salınımın direnç seviyesi olan 1,3 dolar desteğini aşağı yönde kırdı. Böylece, bu kırılma piyasadaki mevcut satış baskısını hızlandırdı ve altcoin’in fiyatı 0,5 Fibonacci geri çekilme ve 1,175 dolardaki birleşik desteğe geriledi.

Kripto para piyasası 3 Mart’ta sert bir satışla karşılaştığında MATIC satıcıları 1,175 doları aşağı yönde kırmaya çalıştı ancak bu girişim başarısız oldu ve destekte uzun ve düşük bir fiyat reddi mumu bıraktı. Günlük muma bağlı bu uzun mum çubuğu alıcıların bu seviyeyi aktif olarak savunduğunu gösteriyor. Bu nedenle, MATIC’in bu destekten geri dönmesi ve bir potansiyel direnç olarak 1,3 doları tekrar ziyaret etmesi beklenebilir.

1,3 dolar seviyesi MATIC’in gelecekteki fiyatını belirlemek için oldukça önemli bir seviye. Dolayısıyla fiyatın 1,3 dolardaki direncini geçmek için yapacağı denemesi sonrası aşağı dönmesi piyasa duyarlılığının satışa döndüğünün teyiti olacak. Bu senaryo gerçekleşecek olursa satıcılar 1,17 dolar desteğini aşağı yönde kırmak için denemede bulunabilir.

Öte yandan 1,3 doların üzerinde olacak bir kırılma yenilenen yükseliş momentumuna işaret edecek ve yükselişin devam etmesiyle sonuçlanabilir.

MATIC için Teknik Göstergeler

Günlükteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) eğimi, altta yatan satış momentumundaki büyümeyi göstererek düşüş bölgesine daha derin bir dalış yaptı. Son düşüşün ortasında MATIC fiyatı 20 günlük EMA’sını kaybetti. 20 günlük EMA şu an için potansiyel bir dirence dönüştü ve satıcının fiyattaki düzeltme düşüşünü devam ettirmesine yardımcı olabilir.